Rescatan con vida al primer trabajador en mina de Sinaloa tras 5 días de búsqueda: aún faltan tres

Las condiciones de búsqueda se han dificultado por la presencia de lodo en los ingresos a la mina. Foto: SSPC

El primer trabajador de cuatro que quedaron atrapados en la mina Santa Fe del municipio de El Rosario, en Sinaloa, fue rescatado con vida tras cinco días de búsqueda por parte de un equipo interdisciplinario que ha enfrentado la presencia de lodo en la zona.

Las autoridades informaron que su extracción se llevó a cabo a las 00:25 horas de este lunes 30 de marzo, tras más de 100 horas de trabajo ininterrumpido por parte de las brigadas de emergencia, quienes lograron hallar al trabajador con vida.

El trabajador rescatado fue identificado como José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años de edad, quien es originario del municipio de Angangueo en Michoacán.

Fue trasladado vía área a un hospital tras salir a la superficie

Así luce el terreno de la mina de El Rosario, Sinaloa. Crédito: @rochamoya_

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) detalló que después de activarse los protocolos de extracción segura y de encontrarse en la superficie, el trabajador fue trasladado en helicóptero al Hospital General de Mazatlán para recibir atención médica.

A cinco días de búsqueda en la mina, aún permanecen tres trabajadores atrapados, quienes de acuerdo con los análisis realizados por los rescatistas, se encuentran en la zona más profunda del sitio.

Ante los hechos, el Mando Unificado en el que participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como autoridades de Sinaloa, reiteró que continuarán en las labores para rescatar a los tres mineros restantes.

Las autoridades detallaron que se mantienen en comunicación con las familias de los trabajadores que se encuentran atrapados en la mina, a quienes les brindan informes sobre los avances cada que se concluye el ingreso de las células de rescate, así como atención psicológica, cobertura de alimentación, facilidades para el aseo personal y espacios para el descanso.

*Información en desarrollo...