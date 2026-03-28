Cuáles son los factores que dificultan la regeneración del hígado

Cuando el hígado no se regenera: lo que debes saber. Foto: (iStock)

El hígado es uno de los órganos más resilientes del cuerpo humano, con la capacidad de regenerarse incluso después de sufrir daños significativos. Sin embargo, existen situaciones en las que este proceso se ve limitado o incluso comprometido, lo que puede derivar en enfermedades graves o en la pérdida progresiva de la función hepática. Comprender los factores que dificultan la regeneración del hígado es clave para la prevención y tratamiento oportuno de patologías hepáticas.

Uno de los principales factores que afecta la capacidad regenerativa del hígado es el consumo excesivo y prolongado de alcohol. La ingesta crónica de bebidas alcohólicas produce inflamación constante en el tejido hepático y daño a las células conocidas como hepatocitos. Con el tiempo, esta inflamación puede derivar en fibrosis y cirrosis, condiciones en las que el tejido sano es reemplazado por tejido cicatricial, limitando de manera significativa la regeneración del órgano.

Las enfermedades hepáticas crónicas de origen viral, como la hepatitis B y C, también interfieren con la capacidad regenerativa del hígado. Estos virus dañan directamente los hepatocitos y provocan respuestas inflamatorias continuas, lo que impide que el órgano se recupere completamente. En casos avanzados, la infección prolongada puede desencadenar cirrosis y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de hígado.

Enfermedades y hábitos que limitan la recuperación del hígado. Foto: (RS)

Otro factor que limita la regeneración hepática es la acumulación de grasa en el hígado, conocida como hígado graso o esteatosis hepática. Esta condición puede ser causada por obesidad, diabetes tipo 2 o una dieta alta en grasas y azúcares. La presencia de grasa altera el metabolismo de las células hepáticas y provoca inflamación, dificultando que el hígado se regenere tras lesiones o cirugías.

El daño hepático inducido por medicamentos o toxinas también representa un riesgo. Fármacos como el paracetamol en dosis excesivas, ciertos antibióticos y quimioterapéuticos pueden dañar hepatocitos de manera aguda o crónica. De igual forma, la exposición a toxinas ambientales y alcohol en combinación puede potenciar el daño hepático y reducir la capacidad regenerativa del órgano.

Las enfermedades autoinmunes, en las que el sistema inmune ataca por error las células hepáticas, constituyen otra causa que dificulta la regeneración. En estas condiciones, incluso si se elimina el agente dañino, la inflamación y destrucción celular continúan, limitando la recuperación completa del hígado.

Mantener hábitos saludables basados en la dieta y el ejercicio es clave para mantener la salud hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, factores como la edad avanzada y la presencia de otras comorbilidades —como insuficiencia renal, diabetes o hipertensión— pueden disminuir la capacidad de regeneración hepática, ya que comprometen la respuesta celular y la reparación de tejidos.

En resumen, aunque el hígado posee una notable capacidad regenerativa, esta puede verse seriamente limitada por hábitos de vida, infecciones virales, enfermedades metabólicas, exposición a toxinas y condiciones autoinmunes.

Mantener un estilo de vida saludable, evitar el consumo excesivo de alcohol, controlar enfermedades crónicas y recibir tratamiento oportuno en caso de infecciones son medidas esenciales para preservar la capacidad del hígado de regenerarse y mantener su función vital en el organismo.