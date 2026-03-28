México

Frío en la CDMX de hasta 4 grados Celsius: activan alerta en estas alcaldías para el 28 de marzo

Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía capitalina ante este pronóstico.

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La información fue dada a conocer por Protección Civil de la CDMX.
Autoridades de la CDMX emiten una aviso especial por descenso de temperaturas para el día de mañana 28 de marzo. (Cuartoscuro)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país informó que las bajas temperaturas persistirán durante las primeras horas de este sábado 28 de marzo.

Esta información fue dada a conocer por la. dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este miércoles 25 de marzo en sus redes sociales oficiales.

Cinco alcaldías de la Ciudad de México presentarán temperaturas bajas al amanecer del sábado 28 de marzo, según precisó la secretaria local.

La dependencia exhortó a los habitantes a extremar precauciones tanto si residen en esas demarcaciones como si planean desplazarse hacia ellas.

La información fue dada a conocer por Protección Civil de la CDMX.
Activan alerta amarilla en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este sábado 28 de febrero. Crédito: Cuartoscuro.

Activan alerta amarilla en la CDMX por frío para este sábado 28 de marzo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil declaró la alerta amarilla en la Ciudad de México por bajas temperaturas para el sábado 28 de marzo.

La tarde del viernes 27 de marzo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil comunicó a través de sus redes sociales oficiales que las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco experimentarán ambiente frío durante las primeras horas del sábado 28 de marzo.

Las autoridades prevén temperaturas entre 4 y 6 grados centigrados. Entre las recomendaciones para quienes se encuentren en las alcaldías bajo alerta amarilla destacan:

  • Abrigarse de manera adecuada cubriendo nariz y boca.
  • Evitar cambios bruscos de temperatura.
  • Proteger a las mascotas y no dejarlas a la intemperie.
  • Consumir suficiente agua y alimentos ricos en vitaminas A y C, especialmente frutas y verduras.
Protección Civil de la capital del país lanzó recomendaciones a la población en general
Activarán alerta amarilla en la CDMX por bajas temperaturas este sábado 28 de marzo. (Cuartoscuro)

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas alcaldía para la mañana de este sabado 28 de marzo?

Protección Civil de la Ciudad de México informó que las bajas temperaturas en las alcaldías señaladas se presentarán desde las 00:00 hasta las 8:00, durante el amanecer del sábado 28 de marzo, por lo que recomendó seguir las medidas preventivas emitidas por las autoridades capitalinas.

Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil habilitó sus teléfonos de emergencia oficiales para reportes o situaciones específicas: 911 y 55 5683 2222.

X/@SGIRPC_CDMX.
X/@SGIRPC_CDMX.

Se recomienda permanecer alerta a las cuentas oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para conocer cualquier actualización sobre el pronóstico climático en la Ciudad de México durante las próximas 24 horas.

Es esencial acatar las indicaciones y recomendaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil debido a las bajas temperaturas previstas para el sábado 28 de marzo en las alcaldías mencionadas.

En caso de presentar algún problema de salud derivado del frío registrado en la Ciudad de México en los últimos días, lo recomendable es acudir al centro de salud más cercano para recibir atención médica y evitar complicaciones.

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