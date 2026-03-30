El detalle que conecta una canción de BTS con la CDMX y cómo visitarlo

(REUTERS)

La canción ‘No.29’ de BTS ha despertado el interés de los seguidores del grupo y de quienes exploran los vínculos culturales entre Corea del Sur y la Ciudad de México.

A diferencia de otras pistas del álbum ARIRANG, esta composición está formada únicamente por el tañido prolongado de una campana, un detalle que la conecta con un símbolo patrimonial coreano y, de forma inesperada, con la capital mexicana.

El sonido que caracteriza ‘No.29’ proviene de la Campana Sagrada del Rey Seongdeok, también llamada la Campana de Emillie.

Esta pieza es uno de los tesoros nacionales más representativos de Corea del Sur.

BTS colaboró con el Museo Nacional de Gyeongju para grabar el sonido real de la campana, reforzando el propósito de rendir homenaje a sus raíces.

(Héctor Sanromán/Google Maps)

El título hace referencia directa a la catalogación oficial de la campana como Tesoro Nacional número 29, lo que transforma el nombre de la canción en un guiño explícito a la herencia coreana.

La duración de la pista, de exactamente 1 minuto con 37 segundos, responde a una razón precisa. Según explicó RM, líder de BTS, ese es el tiempo que tarda el eco de la campana en desvanecerse por completo para el oído humano.

Esta explicación fue compartida en una transmisión en vivo en YouTube y en la plataforma Weverse, donde los integrantes suelen comunicarse con sus seguidores. ‘No.29’ es, por tanto, un ejercicio de contemplación sonora, una invitación a reflexionar sobre el legado y la identidad colectiva.

El álbum Arirang en su conjunto recurre a elementos históricos y culturales para consolidar su carácter identitario. La inclusión de ‘No.29’, con su sonoridad minimalista, subraya el compromiso de BTS con la memoria y la tradición surcoreana.

‘No.29’ como transición sonora en el álbum

Dentro del disco, ‘No.29’ actúa como puente hacia ‘SWIM’, la melodía principal.

La ubicación de la pista silenciosa antes del sencillo principal acentúa el contraste y el simbolismo del mensaje de BTS.

El videoclip de ‘SWIM’ ha acumulado millones de visualizaciones, y la estructura del álbum propone un recorrido por la historia y la memoria coreanas mediante recursos sonoros minimalistas.

Esta imagen publicada por Netflix muestra a los miembros de BTS, de izquierda a derecha: Jin, Suga, Jimin, V, Jung Kook y RM, en una escena del documental "BTS: The Return". (Netflix via AP)

La relación entre la campana y la Ciudad de México se materializa a través de la Campana de la Amistad entre Corea y México, una réplica de la original que puede visitarse en la capital. Esta campana fue fundida originalmente en el año 771 y es conocida por su tamaño y resonancia. En México existen dos réplicas: la primera se entregó en 2010 y se encuentra en el Parque Bicentenario, mientras que la segunda, donada en 2012, está instalada frente al Monumento a la Madre. Ambas piezas, de casi una tonelada y 1,4 metros de alto, cuentan con inscripciones en español y coreano.

La donación de estas campanas coincidió con fechas clave para ambos países: el centenario de la Revolución Mexicana, el bicentenario de la Independencia y el 50 aniversario de relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y México. Así, estos monumentos simbolizan la unión de ambas naciones y permiten que el eco de la historia coreana resuene en México.

Cómo visitar la campana de la amistad en CDMX

La campana frente al Monumento a la Madre está en un espacio público y puede visitarse en cualquier momento.

La estación de Metrobús “Reforma” (Línea 7) es la más cercana, a cuatro minutos caminando.

La réplica en el Parque Bicentenario está disponible de martes a domingo, de 7:00 a 18:00 horas, con acceso libre. Es recomendable consultar la página oficial del parque antes de la visita.

El parque se ubica en la zona noroeste de la ciudad y es accesible tanto por transporte público como en automóvil.

La presencia de estas campanas en la Ciudad de México crea un puente tangible con el simbolismo sonoro de BTS, invitando a los interesados a experimentar de cerca un fragmento de la herencia coreana.