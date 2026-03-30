Privan de la libertad a Carmiña Castro, repostera y creadora de contenido, en Culiacán

Carmiña Castro, influencer y repostera de “Rosa Dely”, fue privada de la libertad por un grupo armado en el norte de Culiacán. (rosadelyy_/FGE Sinaloa)

Carmiña Miroslava Castro Salazar, conocida por su emprendimiento como repostera en “Rosa Dely” y creadora de contenido, fue privada de la libertad la tarde del domingo 29 de marzo en el sector norte de Culiacán, Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado activó el Protocolo Alba y familiares, colectivos y autoridades han difundido una ficha de búsqueda para lograr su localización.

¿Qué se sabe de su secuestro?

Carmiña Castro fue interceptada alrededor de las 18:00 horas sobre el bulevar Rolando Arjona Amabilis, cerca de la plaza Carolinas, en el sector La Conquista.

(Instagram: rosadelyy_)

Testigos relataron a medios locales que al menos tres sujetos armados, vestidos de negro y con el rostro cubierto, la obligaron a subir a una camioneta Volkswagen Tiguan color gris y huyeron con dirección a la carretera Los Mochis-Culiacán.

Al momento de la privación de la libertad, Carmiña se encontraba acompañada de su esposo y su hijo, frente al Colegio Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba tras la denuncia de familiares y difundió la ficha oficial, advirtiendo que la integridad de la joven se encuentra en riesgo y podría ser víctima de la comisión de un delito. El colectivo Sabuesos Guerreras también publicó la alerta y solicitó el apoyo de la ciudadanía.

¿Qué se sabe de Carmiña Castro?

(Instagram: rosadelyy_)

Carmiña Miroslava Castro Salazar es reconocida en Culiacán y en redes sociales por su emprendimiento de repostería “Rosa Dely”. El perfil de Instagram de su negocio (@rosadelyy_) suma 3,728 seguidores y más de 170 publicaciones, donde promociona postres personalizados, recetas y contenido creativo.

La desaparición de la repostera ocurre en un entorno de violencia y tensión social en Sinaloa, donde han aumentado los ataques contra comerciantes y creadores de contenido, en medio de la guerra entre “Los Mayos” y “Los Chapitos” que azota la entidad desde el 9 de septiembre de 2024.

La ficha emitida por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa describe a Carmiña Miroslava Castro Salazar de la siguiente manera:

(FGE Sinaloa)

Edad: 29 años

Estatura: 1.70 metros

Complexión: Mediana

Cabello: Largo, lacio, color rubio

Tez: Clara

Ojos: Medianos, color café claro

Cejas: Semi pobladas

Boca: Chica

Labios: Delgados

Nariz: Chica

Vestimenta al momento del hecho: Blusa negra, pants negro y tenis

Señas particulares: Tatuaje en la nuca con el nombre “Tessio”, tatuaje en la mano derecha con la frase “Adamelia 1717” y en la mano izquierda la letra “Y” y un corazón

El documento oficial señala: “Se considera que su integridad se encuentra en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”. Se pide a la ciudadanía aportar cualquier información relevante a los teléfonos oficiales y al número 667 157 1930, difundido por el colectivo Sabuesos Guerreras.

Horas antes hallaron sin vida a empresario secuestrado en Mazatlán

El asesinato ocurrió en la carretera Morelia-Pátzcuaro. | X- @ImpactoMich

Rafael Tirado Lizárraga, empresario de 65 años y propietario de Frutería Alicia, fue secuestrado la mañana del viernes 27 de marzo de 2026 en Mazatlán, Sinaloa. El hecho ocurrió en las afueras del mercado de abastos La Yarda, donde fue interceptado por sujetos armados antes de iniciar su jornada laboral. Tras dos días de búsqueda, su cuerpo fue hallado en la zona de El Venadillo, con impactos de arma de fuego.

La privación de la libertad de Tirado Lizárraga generó una inmediata reacción de alarma entre comerciantes y empresarios del puerto, quienes reclamaron garantías de seguridad en la región. Cámaras empresariales como la Canacintra Mazatlán condenaron el crimen y exigieron a las autoridades reforzar la estrategia de seguridad para salvaguardar la integridad de la población y la estabilidad de los negocios.

El establecimiento Frutería Alicia, con varias sucursales en Mazatlán, informó públicamente la pérdida de su fundador, al que describieron como un hombre trabajador, generoso y respetado en la comunidad. La noticia provocó muestras de solidaridad de clientes, empleados y otros empresarios locales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por el caso ni sobre los posibles móviles del crimen.