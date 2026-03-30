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Así convenció Paulinho a sus compañeros seleccionados portugueses de venir a México para el amistoso

La preocupación por la seguridad tras el abatimiento de “El Mencho” quedó atrás gracias a la intervención del delantero de los Diablos Rojos

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Así convenció Paulinho a sus compañeros seleccionados portugueses de venir a México para el amistoso (REUTERS/Henry Romero)
Así convenció Paulinho a sus compañeros seleccionados portugueses de venir a México para el amistoso (REUTERS/Henry Romero)

Tras el partido entre las selecciones de México y Portugal en el Estadio Banorte, Paulinho, delantero del Toluca, reveló que asumió un papel central para tranquilizar a sus compañeros preocupados por la seguridad en el país tras el abatimiento de un líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Después de que la noticia sobre la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) generara inquietud en la plantilla portuguesa, Paulinho explicó ante la prensa que actuó como mediador y transmitió calma al grupo.

Utilizó su experiencia en la Liga MX para recalcarles que la situación vivida el 22 de febrero fue un evento que pasó en Jalisco y que en la Ciudad de México no es habitual, subrayó que la imagen negativa del país en el extranjero, a su juicio, no se corresponde con la realidad de quienes residen o visitan el territorio.

Paulinho convenció a sus compañeros de selección para jugar en el México vs Portugal

Paulinho convenció a sus compañeros de selección para jugar en el México vs Portugal (REUTERS/Henry Romero)
Paulinho convenció a sus compañeros de selección para jugar en el México vs Portugal (REUTERS/Henry Romero)

La llegada de la selección de Portugal estuvo marcada por el temor derivado de la cobertura mediática sobre el abatimiento de un líder criminal relevante. Paulinho relató en zona mixta: “Yo tuve el papel de hablar con mis compañeros, decirles que México es un país seguro. Obviamente que lo que pasó allá (en Jalisco) no pasa en Portugal, tampoco en Europa, pero no es una cosa diaria o que pase regularmente. Yo hablé con ellos y los tranquilicé”, confesó.

Para Paulinho, la percepción generada en el extranjero alimenta miedos infundados. Insistió: “Como venden un poquito mal la liga, también venden un poquito mal al país porque México es maravilloso, tiene cosas increíbles, pero la gente solo habla de lo que pasó y yo hice mi papel, hablé muy bien de ustedes…”.

La percepción de México entre los futbolistas portugueses

Los miembros de la selección portuguesa llegaron atentos a las informaciones sobre inseguridad, pero aseguraron confiar en el testimonio de Paulinho como residente en el país. Él explicó que, aunque sus compañeros estaban al tanto de los acontecimientos recientes, recibieron con apertura sus palabras y valoraron positivamente la hospitalidad mexicana.

Para Paulinho, la percepción generada en el extranjero alimenta miedos infundados (REUTERS/Henry Romero)
Para Paulinho, la percepción generada en el extranjero alimenta miedos infundados (REUTERS/Henry Romero)

El propio delantero subrayó: “Ellos quieren mucho a México, estaban muy bien desde el principio y yo solo serví como enlace entre ambas culturas, que conozco bien”. Su intervención ayudó a reforzar la tranquilidad y a centrar al equipo en lo deportivo durante la visita.

Selección de Portugal mostró preocupación por seguridad en México

La Federación Portuguesa de Futbol declaró el 24 de febrero que mantuvo en revisión su participación en el partido amistoso contra la selección mexicana programado para el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Azteca, debido a la escalada de violencia en México tras la reciente captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La inseguridad generada por el operativo contra el CJNG ha provocado intensos enfrentamientos y un preocupante clima de inestabilidad en varias regiones del país. El comunicado de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) destacó que “la evolución reciente de los acontecimientos exige una evaluación continua de las condiciones asociadas al desplazamiento de la comitiva de la FPF”.

Como punto central, la federación subraya que las indicaciones del gobierno portugués serán “fundamentales y determinantes” para cualquier decisión sobre la realización del partido. La FPF detalló que la “seguridad de jugadores, equipo técnico, staff y aficionados constituye su prioridad absoluta”.

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