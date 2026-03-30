Ataque armado en bar de Cancún habría dejado varios lesionados

La agresión a balazos ocurrió durante la madrugada en un bar con historial de ataques en Cancún. (Capturas de pantalla)

Un ataque armado al interior de un bar en Cancún, Quintana Roo dejó, de forma extraoficial, al menos cinco personas lesionadas durante la madrugada de este lunes 30 de marzo, lo que provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad en la zona de las avenidas Kabah y Niños Héroes.

De acuerdo con testimonios recopilados por la página de Facebook Noticias Cancún 365 Días, el establecimiento, que ha operado bajo los nombres de Babilonia, Pájaro Azul y Fusion, fue escenario de una agresión en la que varias personas resultaron heridas por proyectiles de arma de fuego.

Las transmisiones y testimonios de dicho medio local detallaron que el ataque ocurrió cerca de la 1:55 de la madrugada. Testigos precisaron que varios hombres armados llegaron en motocicleta e ingresaron al bar, disparando contra comensales y empleados.

(Capturas de pantalla)

Entre los lesionados, una mujer habría recibido dos impactos de bala, uno en la clavícula y otro en el rostro, y habría sido trasladada por sus propios medios al hospital. Versiones aún no confirmadas afirman que otra persona de sexo masculino habría perdido la vida dentro del baño.

La mayoría de los heridos serían hombres, según el reporte inicial. Paramédicos de diferentes corporaciones trasladaron a los lesionados al Hospital General de Cancún. Al menos una de las víctimas fue localizada fuera del bar, en una de las calles aledañas.

La policía municipal y la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana establecieron un doble cordón de seguridad sobre la avenida Kabah y Niños Héroes, frente a la supermanzana 221 y cerca de un conocido supermercado. Las fuerzas de seguridad mantuvieron el sitio bajo resguardo en espera de la llegada de agentes ministeriales, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

(Capturas de pantalla)

Respecto a las posibles causas del ataque, se hace referencia a probables disputas internas entre presuntos operadores de grupos que controlan centros nocturnos en Cancún.

El historial violento del bar Fusion/Babilonia

El establecimiento actualmente conocido como bar Fusion arrastra un largo historial de violencia que se ha prolongado durante los últimos años en Cancún, bajo diferentes nombres comerciales, incluyendo Babilonia y Pájaro Azul.

El caso que antecede al más reciente ocurrió en febrero de 2025. Durante el ataque, al menos tres personas resultaron heridas por impactos de bala: dos hombres y una mujer, quienes fueron auxiliados por paramédicos y trasladados de inmediato al Hospital General de Cancún para recibir atención médica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación se tornó aún más grave cuando una de las meseras del bar, impactada por el terror que provocó la violencia, sufrió un infarto fulminante y perdió la vida en el lugar. De acuerdo con los reportes de las autoridades, la causa de la muerte fue atribuida al extremo estrés que le generó presenciar el tiroteo, y no a una lesión directa por arma de fuego.