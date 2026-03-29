México Deportes

Faitelson exige a Clara Brugada mejorar los accesos al Estadio Ciudad de México: “Pónganse a trabajar”

El periodista de TUDN mostró su molestia ante las medidas que tomó el gobierno capitalino para priorizar la movilidad en transporte público

Guardar
Fans line up outside Azteca Stadium, officially renamed Estadio Banorte, on the day of a friendly match between the national teams of Mexico and Portugal held to mark the stadium's inauguration, as Mexico prepares for the 2026 FIFA World Cup co-hosted by the United States, Canada and Mexico, in Mexico City, Mexico, March 28, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Faitelson explotó contra Clara Brugada por su plan de movilidad en la inauguración del Estadio Banorte, se registraron aglomeraciones y complicaciones en los accesos (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

La espera terminó y miles de aficionados regresaron al Estadio Azteca, el sábado 28 de marzo fue el día que las puertas del renovado Estadio Banorte abrieron tras pasar una remodelación que tomó un año y 10 meses. Sin embargo, en medio de la euforia que provocó la apertura del recinto mundialista, el público se enfrentó a un reto importante: la movilidad.

El Gobierno de la Ciudad de México implementó un operativo para priorizar el acceso al estadio a través de medios de transporte público, ya que en esta ocasión no se habilitó estacionamiento público, lo que obligó a los aficionados a buscar opciones de traslado.

Pese a las medidas de las autoridades, durante las horas de mayor afluencia al recinto se registraron complicaciones; en redes sociales evidenciaron algunas fallas en la logística para permitir el ingreso de la afición. Ante este escenario, David Faitelson se lanzó contra las autoridades.

Durante la reapertura del Estadio Azteca, los aficionados tuvieron que caminar para ingresar al inmueble (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)
Durante la reapertura del Estadio Azteca, los aficionados tuvieron que caminar para ingresar al inmueble (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Faitelson lanza crítica a Clara Brugada por operativo de movilidad durante la reapertura del Estadio Azteca

A través de redes sociales, el periodista de TUDN cuestionó la logística de la Secretaría de Movilidad y de las autoridades capitalinas durante la reapertura del Estadio Ciudad de México, pues lamentó el caos vial al sur de la capital.

Desde la perspectiva del comentarista deportivo, se tiene que mejorar esta situación de cara al Mundial 2026, y se lanzó contra las autoridades pues les exigió que “se pongan a trabajar”. Además, aclaró que esta situación no solo afectó a quienes se dirigían al estadio, sino también a los vecinos de la zona.

“El acceso al Estadio Banorte debe mejorar. Y para eso deben trabajar más nuestras autoridades políticas en lugar de tomarse fotos mientras aparecen en eventos sociales. Pónganse a trabajar, señoras @ClaraBrugadaM y @GabyCuevas. La Ciudad fue un caos ayer, tanto para quienes iban al futbol como para quienes no les importaba…“, sentenció.

Faitelson explotó contra Clara Brugada por el operativo de movilidad en el Estadio Azteca (X/ @DavidFaitelson_)
Faitelson explotó contra Clara Brugada por el operativo de movilidad en el Estadio Azteca (X/ @DavidFaitelson_)

Esto dijo Javier Aguirre de las nuevas instalaciones del Estadio Azteca

El recinto, renombrado oficialmente Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026, presentó sus mejoras ante el equipo dirigido por Javier Aguirre, quien destacó la calidad de las instalaciones durante la previa del encuentro.

Previo al juego, el Vasco Aguirre habló al respecto de las nuevas instalaciones del estadio, calificó como “hermosas” las nuevas instalaciones y señaló:

“Me puse ahí y la cancha está primorosa. El escenario es, de verdad, una fiesta. Y Portugal, o sea, qué mejor escenario para, para los jugadores”, en referencia al debut del recinto remodelado. El técnico resaltó el “privilegio” de disputar el primer partido en casa y reconoció el valor de jugar ante la afición nacional: “Orgullo de estar defendiendo tu camiseta, tu país, tu nación, tu gente, tu todo. Y en tu casa”.

El encuentro entre México y Portugal servirá de ensayo general para la inauguración del Mundial, que comenzará el 11 de junio, según lo indicado por el propio entrenador.

Temas Relacionados

Estadio Ciudad de MéxicoEstadio BanorteEstadio AztecaDavid FaitelsonClara Brugadamexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

México escala posiciones en el ranking FIFA tras empate contra Portugal

El tricolor subió al lugar 15 después de igualar en el Estadio Azteca frente a los lusitanos, en lo que fue una gran entrada para reinaugurar el recinto

México escala posiciones en el ranking FIFA tras empate contra Portugal

República Checa vs Dinamarca: cuándo, dónde y a qué hora ver en México

Las selecciones disputarán en Praga el último boleto para integrar el Grupo A del Mundial 2026, donde ya esperan México, Sudáfrica y Corea del Sur

República Checa vs Dinamarca: cuándo, dónde y a qué hora ver en México

Quién es Kin, la mascota de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026

Esta será la nueva imagen del tricolor de cara a la Copa del Mundo, en una iniciativa de la Federación por conectar con la afición rumbo a la fiesta del verano

Quién es Kin, la mascota de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026

Estas son las mejoras en el Cetram Huipulco tras la reinauguración del Estadio Ciudad de México

El Coloso de Santa Úrsula volvió a abrir sus puertas a los aficionados para el partido de preparación México vs Portugal rumbo al Mundial 2026

Estas son las mejoras en el Cetram Huipulco tras la reinauguración del Estadio Ciudad de México

Estas son las razones por las cuales Checo Pérez no correrá en la F1 hasta mayo

Debido a las cancelaciones del GP de Bahrein y de Arabia Saudita, el próximo Gran Premio será el fin de semana del 1 al 3 de mayo en Miami

Estas son las razones por las cuales Checo Pérez no correrá en la F1 hasta mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR asegura más de 2 millones de litros de huachicol en Reynosa, Tamaulipas

FGR asegura más de 2 millones de litros de huachicol en Reynosa, Tamaulipas

Asesinan a vocalista de grupo norteño en fiesta de Tijuana, Baja California: cumpleañero le habría disparado

Con más de media tonelada de metanfetamina: Marina localiza narcolaboratorio de Los Chapitos en Mocorito, Sinaloa

Fernando Farías Laguna insiste en evitar su detención por red de huachicol fiscal: impugna negativa de amparo

Asesinan a balazos a dos policías municipales de Culiacán, Sinaloa, cuando terminaban su turno

ENTRETENIMIENTO

Fernando Bonilla, ‘Jero’ de La Oficina, buscó el papel “para salir de deudas” tras una trayectoria en el teatro

Fernando Bonilla, ‘Jero’ de La Oficina, buscó el papel “para salir de deudas” tras una trayectoria en el teatro

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 29 de marzo

“Estamos patrocinados por el PRIAN”: Miky Huidobro se burla de polémica con líderes de Morena

“Resonante” debuta en Canal 22, el programa de sesiones en vivo con artistas emergentes en espacios de la CDMX

Paty Cantú enciende el Tecate Pa’l Norte y ya la llaman “la nueva Jay de la Cueva” por sus inesperadas colaboraciones

DEPORTES

México escala posiciones en el ranking FIFA tras empate contra Portugal

México escala posiciones en el ranking FIFA tras empate contra Portugal

Cuauhtémoc Blanco llega en camioneta sin placas al Estadio Ciudad de México pese a prohibición vehicular

República Checa vs Dinamarca: cuándo, dónde y a qué hora ver en México

Quién es Kin, la mascota de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026

Estas son las mejoras en el Cetram Huipulco tras la reinauguración del Estadio Ciudad de México