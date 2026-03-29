Faitelson exige a Clara Brugada mejorar los accesos al Estadio Ciudad de México: “Pónganse a trabajar”

Faitelson explotó contra Clara Brugada por su plan de movilidad en la inauguración del Estadio Banorte, se registraron aglomeraciones y complicaciones en los accesos (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

La espera terminó y miles de aficionados regresaron al Estadio Azteca, el sábado 28 de marzo fue el día que las puertas del renovado Estadio Banorte abrieron tras pasar una remodelación que tomó un año y 10 meses. Sin embargo, en medio de la euforia que provocó la apertura del recinto mundialista, el público se enfrentó a un reto importante: la movilidad.

El Gobierno de la Ciudad de México implementó un operativo para priorizar el acceso al estadio a través de medios de transporte público, ya que en esta ocasión no se habilitó estacionamiento público, lo que obligó a los aficionados a buscar opciones de traslado.

Pese a las medidas de las autoridades, durante las horas de mayor afluencia al recinto se registraron complicaciones; en redes sociales evidenciaron algunas fallas en la logística para permitir el ingreso de la afición. Ante este escenario, David Faitelson se lanzó contra las autoridades.

Durante la reapertura del Estadio Azteca, los aficionados tuvieron que caminar para ingresar al inmueble (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Faitelson lanza crítica a Clara Brugada por operativo de movilidad durante la reapertura del Estadio Azteca

A través de redes sociales, el periodista de TUDN cuestionó la logística de la Secretaría de Movilidad y de las autoridades capitalinas durante la reapertura del Estadio Ciudad de México, pues lamentó el caos vial al sur de la capital.

Desde la perspectiva del comentarista deportivo, se tiene que mejorar esta situación de cara al Mundial 2026, y se lanzó contra las autoridades pues les exigió que “se pongan a trabajar”. Además, aclaró que esta situación no solo afectó a quienes se dirigían al estadio, sino también a los vecinos de la zona.

“El acceso al Estadio Banorte debe mejorar. Y para eso deben trabajar más nuestras autoridades políticas en lugar de tomarse fotos mientras aparecen en eventos sociales. Pónganse a trabajar, señoras @ClaraBrugadaM y @GabyCuevas. La Ciudad fue un caos ayer, tanto para quienes iban al futbol como para quienes no les importaba…“, sentenció.

Faitelson explotó contra Clara Brugada por el operativo de movilidad en el Estadio Azteca (X/ @DavidFaitelson_)

Esto dijo Javier Aguirre de las nuevas instalaciones del Estadio Azteca

El recinto, renombrado oficialmente Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026, presentó sus mejoras ante el equipo dirigido por Javier Aguirre, quien destacó la calidad de las instalaciones durante la previa del encuentro.

Previo al juego, el Vasco Aguirre habló al respecto de las nuevas instalaciones del estadio, calificó como “hermosas” las nuevas instalaciones y señaló:

“Me puse ahí y la cancha está primorosa. El escenario es, de verdad, una fiesta. Y Portugal, o sea, qué mejor escenario para, para los jugadores”, en referencia al debut del recinto remodelado. El técnico resaltó el “privilegio” de disputar el primer partido en casa y reconoció el valor de jugar ante la afición nacional: “Orgullo de estar defendiendo tu camiseta, tu país, tu nación, tu gente, tu todo. Y en tu casa”.

El encuentro entre México y Portugal servirá de ensayo general para la inauguración del Mundial, que comenzará el 11 de junio, según lo indicado por el propio entrenador.