Procesan a tres personas aseguradas con heroína escondida en un tubo de metal en Coahuila

Parte de la sustancia asegurada (FGR)

Un total de tres personas fueron vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de heroína, pues fueron asegurados tras ser descubiertos con dicha sustancia escondida en un tubo de metal.

El 29 de marzo la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la situación de José “N”, Alicia “N” y Renato “N”, personas que fueron aseguradas en Saltillo, Coahuila, por llevar un tubo de metal con la droga mencionada.

Los agentes de seguridad se dieron cuenta que en el vehículo en el que viajaban los tres individuos había un tubo de metal que estaba en la parte trasera de la unidad y en el que fueron hallados 11 kilogramos, 402 gramos y 700 miligramos de heroína.

“El Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila de Zaragoza, aportó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso, medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y tres meses de plazo para la investigación complementaria”, destacó la institución encabezada por Ernestina Godoy.

(FGR)

Las imágenes compartidas por la FGR muestran bolsas con una sustancia pastosa. No fue detallada la fecha en la que las tres personas fueron arrestadas

“Derivado de trabajos del @GabSeguridadMX, al ser detenidos se les aseguraron 11.4 kg. de heroína, en un tubo de metal que se encontraba en la parte trasera del vehículo en el que viajaban”, escribió la dependencia en su cuenta de X.

Detienen a “El Águila” en Coahuila

En otras acciones, el pasado 10 de febrero fue informada la detención de seis personas, entre ellas Ever José “N”, un hombre apodado El Águila y quien fue identificado como presunto partícipe de varios delitos, además de generador de violencia en Moris, Chihuahua.

Diversas personas fueron detenidas (Especial)

Se trata de un sujeto identificado como integrante del Cártel del Noreste y quien “está relacionado en agresiones contra diferentes autoridades, además de participar en los lamentables homicidios cometidos contra la familia LeBarón en noviembre del 2019″, según expuso la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Previamente, el 2 de febrero, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, informó sobre la captura de dicho hombre, este último asegurado como consecuencia de un retén, el 30 de enero, en 30 de enero en Torreón, Coahuila.

“Tenemos información que confirma su detención en el estado vecino de Coahuila por parte de autoridades federales en un retén”, compartió el secretario de Seguridad de Chihuahua.