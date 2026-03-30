Benito Juárez 2026: ¿El pago de abril cae durante o después de Semana Santa a todos los beneficiarios?

Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán su próximo pago durante abril, este depósito corresponderá al bimestre de marzo-abril

Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán su próximo pago durante abril, este depósito corresponderá al bimestre de marzo-abril, y aunque el calendario oficial aún no se ha dado a conocer, una de las interrogantes es si el dinero llegará antes o después de Semana Santa.

Cabe recordar que el programa va dirigido a estudiantes de nivel media superior que estudien en alguna preparatoria pública del país. Cada participante recibe un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, ya que no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

La finalidad de la iniciativa es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

Los registros a la Beca Benito Juárez comenzaron desde el lunes 16 de febrero (Gobierno de México)

¿El pago de la Beca Benito Juárez cae durante o después de Semana Santa?

Tomando en cuenta periodos de depósitos anteriores, se estima que el pago de abril de la Beca Benito Juárez llegue la segunda semana de abril, es decir, después de las vacaciones de Semana Santa.

Aunque el calendario oficial de pagos no se ha dado a conocer, se ha revelado una agenda tentativa que podría comenzar a partir del lunes 13 de abril. Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Calendario de pagos tentativo

Letras A, B: Lunes 13 de abril de 2026.

Letra C: martes 14 de abril de 2026.

Letras D, E, F: miércoles 15 de abril de 2026.

Letra G: jueves 16 de abril de 2026.

Letras H, I, J, K, L: viernes 17 de abril de 2026.

Letra M: lunes 20 de abril de 2026.

Letras N, Ñ, O, P, Q: martes 21 de abril de 2026.

Letras R: miércoles 22 de abril de 2026.

Letra S: jueves 23 de abril de 2026.

Letras T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 24 de abril de 2026

Pago doble a los beneficiarios

Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, precisó la razón por la que los estudiantes de nivel medio superior y superior recibirán un depósito doble.

En “La Mañanera del Pueblo” del lunes 16 de marzo, el funcionario explicó que estos beneficiarios no obtuvieron el pago correspondiente a febrero, por lo cual se les entregará ese monto en el próximo periodo de pagos.

Inició la entrega de tarjetas para el Bienestar para las personas que se registraron a la Beca Benito Juárez (X@apoyosbienestar)

¿Cómo saber si ya me llegó el depósito?

Hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de abril de la Benito Juárez, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano. Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta. App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.