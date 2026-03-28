México

Profepa reubica a 29 ejemplares de fauna silvestre tras operativo en Estado de México

Los animales fueron evaluados en su estado físico, de salud y condiciones de resguardo antes de ser trasladados

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Entre los ejemplares rescatados se encuentran jaguares, leones africanos, tigres de bengala y otras especies. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Entre los ejemplares rescatados se encuentran jaguares, leones africanos, tigres de bengala y otras especies. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Un operativo interinstitucional permitió el rescate, valoración y reubicación de 29 ejemplares de vida silvestre que permanecían en condiciones irregulares dentro de un zoológico ubicado en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México.

La acción fue encabezada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con autoridades federales y estatales, tras el aseguramiento del inmueble por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La intervención se derivó de una investigación por diversos delitos, en la que la autoridad ministerial solicitó el apoyo de instancias ambientales para inspeccionar la situación de los animales. El objetivo fue verificar su estado de salud, condiciones físicas, sistemas de identificación y el entorno en el que eran mantenidos, con miras a garantizar su adecuado resguardo.

Reubican fauna silvestre en espacios adecuados tras rescate en Ocoyoacac. Foto: (Profepa)
Reubican fauna silvestre en espacios adecuados tras rescate en Ocoyoacac. Foto: (Profepa)

Entre el 18 y el 23 de marzo de 2026, especialistas de distintas dependencias, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), así como personal de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS), llevaron a cabo labores de contención, evaluación y traslado de los ejemplares.

Durante el operativo se atendió principalmente a grandes felinos, aunque también se encontraron otras especies. En total, fueron reubicados dos jaguares, doce leones africanos, ocho tigres de bengala, dos mapaches, un ligre, un coyote, dos lobos canadienses y un papión sagrado. Cada uno de los animales fue sometido a una revisión médica inicial para determinar su estado general y definir el destino más adecuado para su recuperación.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se han presentado documentos que acrediten la legal procedencia de los ejemplares ni la autorización para la operación del sitio. Además, la mayoría de los animales carecía de sistemas de marcaje, lo que representa una irregularidad en el manejo de fauna silvestre. El propietario del predio se encuentra detenido como parte de las investigaciones en curso.

Coordinación institucional permite rescate y protección de 29 animales. Foto: (Profepa)
Coordinación institucional permite rescate y protección de 29 animales. Foto: (Profepa)

Otro aspecto relevante es que las condiciones en las que se encontraban los animales no cumplían con los estándares mínimos de bienestar ni de seguridad. Las áreas de confinamiento presentaban deficiencias que podrían haber puesto en riesgo tanto a los ejemplares como a las personas, especialmente ante posibles contingencias.

La reubicación de los animales se realizó de manera gradual en instalaciones autorizadas que cuentan con infraestructura adecuada, personal capacitado y condiciones óptimas para su atención. En estos espacios, los ejemplares reciben cuidados médicos, alimentación adecuada y seguimiento especializado para favorecer su recuperación.

De acuerdo con los primeros reportes, el estado de salud de los animales es de regular a bueno, aunque continuarán bajo observación. La Profepa realizará visitas de verificación en los sitios de destino para asegurar que se mantengan las condiciones necesarias para su bienestar.

Con estas acciones, las autoridades reiteraron la importancia de que el manejo de fauna silvestre en cautiverio se lleve a cabo bajo estrictos criterios legales y técnicos, con el fin de proteger a las especies y evitar situaciones que vulneren su integridad.

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