México

CDMX se convierte en la ciudad que más escucha a BTS en el mundo

Con más de 714 mil oyentes mensuales, la CDMX lidera el ranking global de BTS en Spotify

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BTS confirma la fecha de su regreso musical y su gira mundial en 2026
BTS conquista a la CDMX. (BIGHIT Music)

La Ciudad de México se ha convertido como la ciudad con más oyentes mensuales de BTS en Spotify a nivel mundial, de acuerdo con cifras oficiales de la plataforma, lo que confirma la fuente presencia del grupo surcoreano en la capital mexicana a semanas de que los siete integrantes realicen sus tres conciertos programados en la capital.

Con más de 714 mil oyentes mensuales, la CDMX ha superado a otras ciudades clave en el consumo global de K-Pop como Jakarta, São Paulo, Bangkok y Kuala Lumpur, consolidándose como uno de los principales mercados para la banda.

CDMX, la más ARMY

CDMX, la ciudad que más escucha a BTS. (Captura de pantalla)
CDMX, la ciudad que más escucha a BTS. (Captura de pantalla)

Según la información oficial de su perfil oficial en Spotify, la capital mexicana supera en número de oyentes mensuales a urbes como Jakarta (604,224), São Paulo (508,880), Bangkok (466,094) y Kuala Lumpur (425,773).

Esta tendencia se ha visto reforzada tras el lanzamiento de “ARIRANG”, el más reciente álbum de estudio del grupo surcoreano, que logró que las 14 canciones del disco se colocaran simultáneamente en el Top 50 de Spotify México durante su primera semana.

En el panorama global, BTS acumula más de 84 millones de seguidores y 37 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que confirma su estatus como uno de los actos musicales más influyentes de la última década.

El grupo de Kpop BTS posa para las fotografías a su llegada al concierto 'BTS The Comeback Live Arirang' en el centro de Seúl, Corea del Sur, 21 de marzo de 2026. BIGHIT MUSIC/Netflix/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS. NO REVENTA. NO ARCHIVOS. SÓLO PARA USO EDITORIAL.
El grupo de Kpop BTS posa para las fotografías a su llegada al concierto 'BTS The Comeback Live Arirang' en el centro de Seúl, Corea del Sur, 21 de marzo de 2026. BIGHIT MUSIC/Netflix/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS. NO REVENTA. NO ARCHIVOS. SÓLO PARA USO EDITORIAL.

El impacto de “ARIRANG” en México destaca por la rápida adopción de los temas por parte del público local, con canciones como “SWIM”, “Body to Body”, “Hooligan”, “FYA” y “Aliens”.

El fenómeno BTS en plataformas

El regreso de BTS no solo ha dominado los servicios de streaming, sino que también ha alcanzado un lugar privilegiado en el consumo de contenido audiovisual en el país.

El especial BTS: El Comeback en Vivo (Arirang) se ubicó en el sexto sitio del Top 10 de series más vistas en Netflix México durante el fin de semana posterior al estreno, mientras que el documental BTS: El regreso llegó al noveno lugar entre las películas más vistas en la plataforma en el país mexicano.

A qué hora se estrena el documental "BTS: The Return"
"BTS: The Return" alcanzó el top 10 de Netflix en México (Netflix)

La expectativa en torno a la próxima visita del grupo a la capital mexicana se mantiene alta. Como parte del “Arirang World Tour”, BTS confirmó tres fechas para la Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP.

La demanda de boletos provocó que el ARMY local agotara las entradas en minutos, generando pedidos para la apertura de más fechas.

ARMY de México reacciona al número uno

El ascenso de la Ciudad de México como capital global del ARMY ha detonado una ola de mensajes en redes sociales, donde han hecho la petición de más conciertos, la instalación de tiendas pop up y un trato igualitario respecto a las principales ciudades del tour global.

La conversación digital también refleja rivalidades amistosas con fans de otros países y una defensa activa del nivel de apoyo que la capital mexicana brinda a BTS.

ARMY México celebró el número uno en streaming para BTS. (Redes sociales)
ARMY México celebró el número uno en streaming para BTS. (Redes sociales)
  • “Espero mi 4ta fecha HYBE, pero apúrate que me estoy desesperando”
  • “Y aún así USA tiene muchas fechas que coraje”
  • “Y la que menos boletos alcanzó, ojalá se apiaden de nosotras”
  • “Desde que salió no he dejado de hacer stream”
  • “No puedo creerlo y creyeron que con 150 mil personas por tres días íbamos a llenar”
  • “Pero las de USA tienen 40 fechas y México 3”
  • “Y aquí seguimos”
  • “Ojalá hagan el encoré aquí”
  • “Y así se atreven las de ese país a decir que no hacemos stream”
  • “MI PAÍS MI PAÍS. Queremos una pop up y el mismo trato que le darían a cualquier ciudad de USA o incluso Seoul. Gracias”
  • “Ya saquen las otras 5 fechas para el tour”
  • “Pero a mí me dijeron que México no hacía stream… en ninguna lista aparecen”

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