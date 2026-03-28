México

Pensión para Personas con Discapacidad 2026: qué personas se podrán registrar el fin de semana

El programa habilitó una nueva etapa de inscripciones desde el lunes 23 de marzo

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Pensión para el Bienestar de las personas con Discapacidad: este es el documento indispensable para registrarse al programa (Foto: Secretaría del Bienestar)
Para aspirar a la pensión, es obligatorio contar con una discapacidad permanente y presentar la documentación oficial que lo demuestre (Foto: Secretaría del Bienestar)

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente expandirá su cobertura y habilitó una nueva etapa de registros desde el lunes 23 de marzo.

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, explicó el procedimiento y la documentación necesaria para quienes busquen incorporarse al programa durante la transmisión del lunes 16 de marzo de La Mañanera del Pueblo.

Cabe señalar que para aspirar a la pensión, es obligatorio contar con una discapacidad permanente y presentar la documentación oficial que lo demuestre. En Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, el rango de edad permitido va de 0 a 29 años.

Los registros a la Pensión Personas con Discapacidad comenzaron el lunes pasado (X@DelegacionBCS)
Los registros a la Pensión Personas con Discapacidad comenzaron el lunes pasado (X@DelegacionBCS)

Fechas y cómo es el proceso de inscripción al programa

La inscripción presencial para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente se desarrolla en todo México del 23 al 29 de marzo de 2026, con una programación que asigna jornadas específicas a las letras iniciales del primer apellido, según definió Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, con el objetivo de evitar aglomeraciones en los módulos. Durante el registro, se verifica tanto la identidad como la documentación de los solicitantes para asegurar un proceso equitativo y ordenado.

Los requisitos incluyen una identificación oficial vigente, ya sea credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad, CURP con impresión reciente, comprobante de domicilio menor a 6 meses (puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial), certificado de discapacidad expedido por una institución pública de salud y teléfonos de contacto, tanto celular como fijo.

Pensión personas con discapacidad y adultos mayores Edomex
Pensión del Bienestar para personas adultas mayores Edomex (Gob. Edomex)

¿Qué personas se pueden inscribir a la Pensión para Personas con Discapacidad el fin de semana?

El sábado 28 y el domingo 29 de marzo, todas las personas podrán inscribirse al programa sin importar la letra inicial de su CURP.

En el resto de los días, el registro se lleva a cabo de manera escalonada según la primera letra de la CURP de cada aspirante.

Calendario de inscripciones

  • Lunes 23 de marzo | letras A, B, B
  • Martes 24 de marzo | letras D, E, F, G, H
  • Miércoles 25 de marzo | letras I, J, K, L, M
  • Jueves 26 de marzo | letras N, Ñ, O, P, Q, R
  • Viernes 27 de marzo | letras S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Sábado 28 de marzo | todas las letras
  • Domingo 29 de marzo | todas las letras
Calendario registro Pensión Personas con Discapacidad 2026. Foto: Facebook/Ariadna Montiel Reyes.
Calendario registro Pensión Personas con Discapacidad 2026. Foto: Facebook/Ariadna Montiel Reyes.

Finalmente, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son las redes sociales verificadas de la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.

La pensión tiene como objetivo proporcionar apoyo económico a quienes presentan alguna discapacidad, una situación que impacta de manera particular a personas que viven en pobreza, como menores de edad, miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes, adultos mayores y mujeres, limitando su inclusión plena y el acceso igualitario a sus derechos.

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