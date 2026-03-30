Tour de Pepe Aguilar en EEUU se tambalea: cancela dos fechas y cinco shows estarían en riesgo por bajas ventas

Cancelaciones silenciosas, recintos semivacíos y críticas en redes marcan el complicado panorama del tour de Pepe Aguilar en EEUU. (Anayeli Tapia/Infobae)

El tour por Estados Unidos Pepe Aguilar enfrenta una crisis tras la cancelación de dos fechas y la baja venta de boletos en los conciertos restantes, lo que pone en entredicho la continuidad de sus presentaciones en Estados Unidos.

Hace unos días, las promotoras encargadas de los conciertos del papá de Ángela Aguilar retiraron de su calendario los conciertos del 2 de mayo en Uncasville, Connecticut, y el 9 de mayo en Atlantic City, Nueva Jersey.

(Captura de pantalla)

Ambas fechas figuraban en la promoción oficial del tour, pero en los últimos días los eventos fueron cancelados de manera silenciosa, pues ni Pepe Aguilar hizo el anuncio en sus redes sociales.

Las páginas de Ticketmaster para estos eventos muestran los mensajes: “Evento cancelado. Desafortunadamente, el organizador del evento tuvo que cancelar tu evento. No necesitas hacer nada. Emitiremos un reembolso al método de pago original utilizado al momento de la compra, tan pronto como recibamos los fondos del organizador. El reembolso debería aparecer en tu cuenta en un plazo de 14 a 21 días” y “Este evento no puede encontrarse. Serás redirigido automáticamente a la página principal en breve. Nos disculpamos por el inconveniente”, se lee.

(Captura de pantalla)

Baja demanda y fechas en riesgo

Las cinco fechas aún vigentes del tour de Pepe Aguilar en Estados Unidos exhiben una tendencia preocupante: la mayoría de los asientos está disponible a sólo unas semanas de su realización.

Los mapas de Ticketmaster muestran secciones completas en azul, lo que denota baja ocupación en los recintos.

6 de junio de 2026 | Dolby Live, Las Vegas, NV

(Ticketmaster/Captura de pantalla)

Porcentaje estimado de asientos disponibles: más del 85%

Visual: Secciones de platea, laterales y balcón prácticamente sin ocupar.

7 de junio de 2026 | Toyota Pavilion, Concord, CA

(Ticketmaster/Captura de pantalla)

Porcentaje estimado de asientos disponibles: cerca del 90%

Visual: Todas las áreas principales muestran la mayoría de los lugares libres.

12 de junio de 2026 | Toyota Arena, Ontario, CA

(Ticketmaster/Captura de pantalla)

Porcentaje estimado de asientos disponibles: alrededor del 85%

Visual: La mayor parte de la arena está sin vender.

13 de junio de 2026 | Save Mart Center, Fresno, CA

(Ticketmaster/Captura de pantalla)

Porcentaje estimado de asientos disponibles: cerca del 90%

Visual: Zonas centrales y laterales apenas presentan ventas.

12 de julio de 2026 | Wolf Trap Filene Center, Vienna, VA

(Ticketmaster/Captura de pantalla)

Porcentaje estimado de asientos disponibles: más del 80%

Visual: Áreas principales y palcos prácticamente vacíos.

La baja demanda hace que todas estas presentaciones estén en riesgo, repitiendo el patrón de las fechas ya canceladas.

En la publicación de Instagram donde Pepe Aguilar anunció las fechas de su tour por Estados Unidos, los comentarios fueron desactivados, pero antes de esto varios usuarios alcanzaron a dejar mensajes críticos, sarcásticos o escépticos sobre el éxito de la gira y las ventas de boletos.

(Captura de pantalla)

“Cómo vamos con esa venta de boletos?”

“Dónde pepe ya tan rápido lo cancelaron ya no sale su fecha de su concierto del 9 de mayo”

“El las vende, las entradas se las compra el mismo”

“Que hueva y nada más se le conoce por mujeres como tuuuuu y yaaaaa”

“Q pereza”

“Lo veo y lo paso..como si estuviera viendo algo malo..asi dijo angelita”

“En México regalaron los boletos a los militares y ni así quisieron ir”

“Y sí, sí te podemos cancelar”

“Muero por ver cuántos se cancelan ‘por temas de logística’”

“No gracias”

“Ahorita no señor Popeye . Ahorita estamos ahorrando para comprar los boletos para Los Tigres del Norte. Eso si son leyendas y nos representa”

“3 dias para su evento y ni un octavo del lugar a vendido, jajaj”

“Señor Pepe Aguilarssss, yo digo que también se retire jajajajja”

“Ni regalados los quiero”

“Ni gratis don americano”

“Señor ya retírese en buena onda”

“Ni regalado iría”

“Creen que otra vez los regalen???... o los den al 10 x 1???”

“No hace falta ver el futuro para saber que esos conciertos serán CANCELADOS!”

“A mí no me pueden cancelar”

La controversia sobre la venta de boletos no es nueva para la familia Aguilar. Tras su presentación hace un par de semanas en el Rodeo de Houston, Pepe Aguilar publicó un video en Instagram donde celebró un supuesto “sold out” y agradeció al público por haber vendido “cinco mil boletos” en un solo día.

Usuarios en Texas respondieron a través de TikTok y otras plataformas para contradecirlo, añadiendo que los boletos se regalaron en promociones de “4 por persona” y que el recinto no estuvo realmente lleno.

Pepe Aguilar, Christian Nodal, Ángela Aguilar. (Redes sociales)

En ese contexto, los internautas han revivido polémicas declaraciones que el cantante hizo en junio de 2025 en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, donde habló de sus haters y el intento de cancelarlo.

“Porque unos güeyes ahí me quieren cancelar... que cancelen a su abuelita. A mí no me pueden cancelar. Ya han tratado, ¿eh? Sí, y un montón de veces, pero soy como las cucarachas después de una guerra nuclear", dijo en ese entonces.

Según el artista, parte del ‘hate’ en redes sociales proviene de la desigualdad social y la frustración que muchas personas descargan en el espacio digital. “Se volvió un WC de tus traumas. Y eso hay que entenderlo, también mucha gente tiene razón de estar tan enojada. Porque la desigualdad es brutal y tienes que sacar el coraje de alguna manera. Son güeyes que no tienen nada que hacer y se dedican a eso nada más”, afirmó.

El cantante también criticó el papel de algunos medios de comunicación que, según él, validan y glorifican la polémica a expensas de la información, ello entorno a la polémica que vive su familia desde que su hija Ángela Aguilar inició una relación con Christian Nodal días después de que éste anunciara su separación de Cazzu, desatando en redes sospechas de una supuesta infidelidad.

Ya también le pasó a Leonardo y Ángela Aguilar

Leonardo Aguilar tiene dificultades para llenar su única fecha en EEUU. (Anayeli Tapia/Infobae)

El escrutinio sobre la familia no se limita a Pepe Aguilar. En enero se reportó que Leonardo Aguilar vendió menos del 5% de los boletos para su único concierto en Albuquerque, Nuevo México, EEUU.

Pese a la baja asistencia registrada, Leonardo Aguilar defendió su trayectoria artística y minimizó las críticas con un video en sus redes sociales: “A veces hay shows que no nos fue tan bien. No importa”, dijo el cantante.

El bajo interés llevó a los organizadores a regalar boletos, tal y como exhibió el Consulado de México en Albuquerque quien agradeció al cantante en un post por la donación de pases dobles.

Ángela también enfrentó cancelaciones en su gira por EEUU. (Captura de pantalla TikTok)

“El Consulado de México en Albuquerque le da la bienvenida a Leonardo Aguilar, gran representante de México en Nuevo México, quien a través de este video tiene un importante mensaje para nuestra comunidad mexicana residente en #NuevoMéxico y el noroeste de #Texas. Agradecemos la generosa donación de boletos para nuestra gente”, se leía en sus redes sociales.

Por su parte, Ángela Aguilar enfrentó baja demanda y cancelaciones en su gira “Libre Corazón” durante 2025 en Estados Unidos, incluso con ofertas de boletos 4X1 y esquemas de pago diferido.

Usuarios en redes denunciaron que muchas entradas fueron regaladas para aumentar la asistencia, mientras medios informaron que la ocupación en los recintos apenas alcanzó entre el 50% y el 70% de la capacidad. Además, la conversación digital se alimentó de analogías con el show de Cazzu, discursos durante los conciertos y hasta los vestuarios de la artista.