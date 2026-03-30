Prepara pudín de chía con solo cuatro ingredientes: receta rápida y saludable

El pudín de chía con fresas, yogur griego y miel ofrece una opción nutritiva y fácil de preparar para cualquier momento del día. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar un postre nutritivo no tiene por qué ser complicado. Este pudín de chía con solo cuatro ingredientes es una opción práctica para quienes buscan algo sencillo sin sacrificar sabor. Su textura suave y su dulzura natural lo convierten en una alternativa ideal para cualquier momento del día.

La combinación de fresas, yogur griego, chía y miel ofrece un balance entre frescura y cremosidad. Además, no requiere cocción, lo que facilita su elaboración incluso en días con poco tiempo. Es una receta accesible que se adapta a distintos gustos.

Con un breve reposo en refrigeración, este pudín alcanza la consistencia perfecta. Se puede disfrutar como desayuno, merienda o postre ligero, manteniendo siempre un perfil saludable y agradable al paladar.

Una mezcla sencilla con gran sabor

Esta receta de postre saludable no requiere cocción y se prepara en pocos minutos usando solo cuatro ingredientes básicos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La base de esta receta destaca por su facilidad, ya que no se necesitan técnicas complejas ni utensilios especiales, lo que permite que cualquier persona pueda prepararla sin dificultad.

El protagonismo lo tienen las fresas trituradas, que aportan un toque fresco y ligeramente ácido. Este contraste se equilibra con la suavidad del yogur y la dulzura de la miel.

La chía cumple un papel esencial al absorber los líquidos y generar la textura característica del pudín. Este proceso ocurre de manera natural durante el reposo en frío.

Receta de pudín de chía

La semilla de chía absorbe el líquido y aporta al pudín su textura cremosa característica tras el reposo en refrigeración. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso de este postre lo puedes encontrar disponible en el perfil de Instagram de Adelgazar con Salud.

Para lograr el resultado deseado, es importante respetar las proporciones y el proceso indicado. A continuación, los elementos necesarios y la forma de preparación:

Ingredientes

5 fresas (trituradas)

3 cdta de chía (puedes poner a tu gusto)

Yogur griego al gusto (unas 5 cdas)

Miel

Preparación

Luego de mezclar todos los ingredientes, mete a la heladera por 20 min o puedes dejarlo toda la noche, hasta alcanzar la textura deseada y disfruta

El tiempo de refrigeración puede ajustarse según la consistencia que se prefiera, más ligera o más firme.

Un postre versátil para cualquier ocasión

Este pudín casero es una alternativa versátil, apta para quienes desean un postre rápido, fácil y sin complicaciones en la cocina. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este pudín no solo es fácil de hacer, también se adapta a distintos momentos del día. Puede servirse frío directamente del refrigerador, lo que lo vuelve refrescante y ligero.

Otra ventaja es su versatilidad, aunque la receta es básica, permite ajustes en cantidades según preferencias personales, sin perder su esencia.

En definitiva, es una opción práctica que combina rapidez, sabor y sencillez. Ideal para quienes buscan una alternativa casera sin complicaciones.