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¿Cuánto cuesta escriturar una casa en México? Esto debes pagar ante notario y registro

El costo de escrituración puede representar entre el 4% y el 8% del valor del inmueble; el ISAI concentra la mayor parte del gasto

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El costo de escrituración puede representar entre el 4% y el 8% del valor del inmueble; el ISAI concentra la mayor parte del gasto
El costo de escrituración puede representar entre el 4% y el 8% del valor del inmueble; el ISAI concentra la mayor parte del gasto

Escriturar una casa en México es un paso indispensable para formalizar la propiedad de un inmueble y garantizar seguridad jurídica. Este proceso, que se realiza ante notario público y se inscribe en el Registro Público de la Propiedad, implica una serie de costos que, en conjunto, pueden representar entre el 4 por ciento y el 8 por ciento del valor de la vivienda.

Aunque muchas personas asocian el gasto únicamente con los honorarios del notario, la realidad es que el mayor desembolso corresponde al Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), el cual varía dependiendo de la entidad federativa.

¿Cuáles son los principales costos al escriturar una casa?

El costo total de escrituración se integra por diversos conceptos obligatorios:

Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI)

Es el gasto más significativo del proceso.

  • Representa entre el 65 por ciento y el 77 por ciento del costo total
  • Se calcula sobre el valor del inmueble (el mayor entre valor comercial y catastral)
  • Generalmente oscila entre 2 por ciento y 5 por ciento, dependiendo del estado

Honorarios notariales

El notario público es responsable de dar fe legal a la operación.

  • Suelen ubicarse entre el 0.5 por ciento y el 1.5 por ciento del valor del inmueble
  • Incluyen la elaboración de la escritura, revisión jurídica y asesoría
Foto: X/@SS_Edomex.
El proceso de escrituración en México implica el pago de impuestos, honorarios notariales y derechos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, con un costo total que puede alcanzar hasta el 8% del valor del inmueble

Derechos de inscripción en el Registro Público

Este pago permite que la propiedad quede legalmente registrada.

  • Oscila entre el 0.2 por ciento y el 0.5 por ciento del valor del inmueble
  • Es indispensable para que la escritura tenga efectos frente a terceros

Otros gastos administrativos

Existen costos adicionales necesarios para completar el trámite:

  • Avalúo del inmueble: entre 3 mil y 8 mil pesos
  • Certificados y constancias: entre 2 mil y 5 mil pesos
  • Incluyen documentos como libertad de gravamen y no adeudos

¿Cuánto pagarías en la práctica?

Para dimensionar el impacto, si compras una vivienda con valor de 1.5 millones de pesos, el costo de escrituración podría ser:

  • ISAI (3%): 45 mil pesos
  • Honorarios notariales (1%): 15 mil pesos
  • Derechos de registro: 3 mil a 7 mil 500 pesos
  • Otros gastos: 5 mil pesos, aproximadamente.

Total estimado: entre 68 mil y 75 mil pesos

Esto equivale a cerca del 4.5 por ciento al 5 por ciento del valor del inmueble, aunque puede aumentar dependiendo de la ubicación y condiciones de la operación.

¿Cuánto tarda escriturar una casa?

El proceso completo puede tardar entre 4 y 12 semanas, dependiendo de la carga de trabajo de la notaría, la integración del expediente y los tiempos del Registro Público.

Factores que influyen en el costo final

El monto a pagar puede variar por distintos factores:

  • Entidad federativa: cada estado establece sus propios impuestos y tarifas
  • Tipo de operación: compraventa, donación, herencia o cesión de derechos
  • Valor del inmueble: base para calcular impuestos
  • Condiciones legales: si existen adeudos o irregularidades

¿Por qué es importante escriturar?

Contar con una escritura debidamente registrada no solo formaliza la compra, también protege al propietario frente a fraudes o disputas legales. Además, permite vender, heredar o hipotecar el inmueble sin contratiempos.

No escriturar implica riesgos importantes: desde no poder acreditar la propiedad hasta enfrentar problemas legales o perder oportunidades de financiamiento.

Manos de varias personas rodean una "Escritura de Herencia" en una mesa de madera. Una mano firma con una pluma; se ve un sello de lacre y libros antiguos.
El proceso de escrituración en México implica el pago de impuestos, honorarios notariales y derechos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, con un costo total que puede alcanzar hasta el 8% del valor del inmueble

Recomendaciones antes de escriturar

  • Solicita cotizaciones en distintas notarías
  • Verifica que el avalúo esté actualizado
  • Asegúrate de que el inmueble no tenga adeudos
  • Consulta posibles descuentos o programas de regularización

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