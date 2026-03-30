México Deportes

Debut de Álvaro Fidalgo en el partido México vs Portugal es opacado por aficionado que le impidió regalar autógrafos

En redes sociales se viralizó el momento en que una persona impidió que el futbolista del Betis siguiera interactuando con la afición en el Estadio Banorte

Guardar
Un aficionado impidió que Álvaro Fidalgo siguiera repartiendo autógrafos (Captura redes X)
Un aficionado impidió que Álvaro Fidalgo siguiera repartiendo autógrafos (Captura redes X)

En la reapertura del Estadio Banorte, la Selección Mexicana regresó a su casa y fue el escenario para que Álvaro Fidalgo también se estrenara con la camiseta del Tri. Luego de que el naturalizado mexicano terminó sus trámites para jugar con México, Javier Aguirre lo incluyó en su convocatoria y le permitió entrar como titular para el juego contra Portugal.

Fidalgo vivió una jornada significativa al debutar oficialmente con el equipo azteca durante la reapertura del Estadio Azteca, el exjugador del América respondió a la confianza depositada por Javier Aguirre con una actuación sólida en el campo.

Sin embargo, su primer partido con la Selección Nacional de México se vio manchada por un incidente extra cancha que ha generado polémica y críticas al público que acudió al estadio. En redes sociales se viralizó un video del momento en que un fanático impidió que Fidalgo siguiera regalando autógrafos.

Así fue el momento en que un aficionado impidió que Álvaro Fidalgo siguiera regalando autógrafos

En redes sociales se viralizó el momento en que un aficionado le arrebató el plumón a Álvaro Fidalgo e impidió que siguiera regalando autógrafos a los aficionados en el Estadio Banorte al término del juego México vs Portugal (Redes sociales)

Al término del empate de México vs Portugal, el formado en las fuerzas básicas del Real Madrid se acercó a las tribunas para interactuar con el público mexicano y mostrar agradecimiento al recibimiento que tuvo en su primer partido como futbolista del Tricolor.

Álvaro Fidalgo regaló autógrafos y saludó a los aficionados que tuvo cerca. Durante este acercamiento, se produjo un incidente que pronto generó repercusiones en redes sociales. Mientras firmaba una camiseta para un aficionado, una persona le arrebató el plumón de las manos y dejó atónito a Fidalgo.

La situación ocurrió cuando un fanático con un traje extravagante se acercó a la zona donde estaba Fidalgo, una vez que llamó la atención del futbolista le ofreció el plumón para llevarse una firma, luego de que lo consiguió, esta persona mostró una actitud egoísta.

Este aficionado le quitó el plumón a Álvaro Fidalgo, a pesar de que el ex americanista estaba interactuando con un niño que esperaba pacientemente un minuto con el jugador, a la persona no le importó y se fue con su plumón, lo que impidió que el futbolista de 28 años siguiera interactuando con el público.

Álvaro Fidalgo debutó con la Selección Mexicana (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Álvaro Fidalgo debutó con la Selección Mexicana (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La reacción inmediata de Fidalgo fue de sorpresa y molestia; volteó hacia el personal de seguridad al percatarse de la acción, mientras el aficionado se alejaba con el balón firmado. El futbolista no tuvo otra opción que disculparse con los seguidores restantes antes de dirigirse a los vestidores.

El episodio fue ampliamente comentado en redes sociales, donde usuarios expresaron críticas hacia el comportamiento del aficionado y manifestaron su respaldo al seleccionado mexicano.

Temas Relacionados

Álvaro FidalgoSelección MexicanaEstadio BanorteEstadio AztecaEstadio Ciudad de Méxicomexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Faitelson exige a Clara Brugada mejorar los accesos al Estadio Ciudad de México: “Pónganse a trabajar”

El periodista de TUDN mostró su molestia ante las medidas que tomó el gobierno capitalino para priorizar la movilidad en transporte público

Faitelson exige a Clara Brugada mejorar los accesos al Estadio Ciudad de México: “Pónganse a trabajar”

México escala posiciones en el ranking FIFA tras empate contra Portugal

El tricolor subió al lugar 15 después de igualar en el Estadio Azteca frente a los lusitanos, en lo que fue una gran entrada para reinaugurar el recinto

México escala posiciones en el ranking FIFA tras empate contra Portugal

República Checa vs Dinamarca: cuándo, dónde y a qué hora ver en México

Las selecciones disputarán en Praga el último boleto para integrar el Grupo A del Mundial 2026, donde ya esperan México, Sudáfrica y Corea del Sur

República Checa vs Dinamarca: cuándo, dónde y a qué hora ver en México

Quién es Kin, la mascota de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026

Esta será la nueva imagen del tricolor de cara a la Copa del Mundo, en una iniciativa de la Federación por conectar con la afición rumbo a la fiesta del verano

Quién es Kin, la mascota de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026

Estas son las mejoras en el Cetram Huipulco tras la reinauguración del Estadio Ciudad de México

El Coloso de Santa Úrsula volvió a abrir sus puertas a los aficionados para el partido de preparación México vs Portugal rumbo al Mundial 2026

Estas son las mejoras en el Cetram Huipulco tras la reinauguración del Estadio Ciudad de México
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG ataque la comunidad de Santa María de Ostula, Michoacán, durante la madrugada

CJNG ataque la comunidad de Santa María de Ostula, Michoacán, durante la madrugada

FGR asegura más de 2 millones de litros de huachicol en Reynosa, Tamaulipas

Asesinan a vocalista de grupo norteño en fiesta de Tijuana, Baja California: cumpleañero le habría disparado

Con más de media tonelada de metanfetamina: Marina localiza narcolaboratorio de Los Chapitos en Mocorito, Sinaloa

Fernando Farías Laguna insiste en evitar su detención por red de huachicol fiscal: impugna negativa de amparo

ENTRETENIMIENTO

Maribel Guardia pide ayuda a fans para tatuarse en honor a su hijo Julián Figueroa: “De que me lo hago, me lo hago”

Maribel Guardia pide ayuda a fans para tatuarse en honor a su hijo Julián Figueroa: “De que me lo hago, me lo hago”

Tras ‘zafarse la cadera’, Alejandra Guzmán provoca caos en obra ‘Malinche’ al romper placa

El terror mexicano regresa: “El Ritual del Nahual” llegará a más de 500 salas el 7 de mayo

Fernando Bonilla, ‘Jero’ de La Oficina, buscó el papel “para salir de deudas” tras una trayectoria en el teatro

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 29 de marzo

DEPORTES

Faitelson exige a Clara Brugada mejorar los accesos al Estadio Ciudad de México: “Pónganse a trabajar”

Faitelson exige a Clara Brugada mejorar los accesos al Estadio Ciudad de México: “Pónganse a trabajar”

México escala posiciones en el ranking FIFA tras empate contra Portugal

Cuauhtémoc Blanco llega en camioneta sin placas al Estadio Ciudad de México pese a prohibición vehicular

República Checa vs Dinamarca: cuándo, dónde y a qué hora ver en México

Quién es Kin, la mascota de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026