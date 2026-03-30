Debut de Álvaro Fidalgo en el partido México vs Portugal es opacado por aficionado que le impidió regalar autógrafos

Un aficionado impidió que Álvaro Fidalgo siguiera repartiendo autógrafos (Captura redes X)

En la reapertura del Estadio Banorte, la Selección Mexicana regresó a su casa y fue el escenario para que Álvaro Fidalgo también se estrenara con la camiseta del Tri. Luego de que el naturalizado mexicano terminó sus trámites para jugar con México, Javier Aguirre lo incluyó en su convocatoria y le permitió entrar como titular para el juego contra Portugal.

Fidalgo vivió una jornada significativa al debutar oficialmente con el equipo azteca durante la reapertura del Estadio Azteca, el exjugador del América respondió a la confianza depositada por Javier Aguirre con una actuación sólida en el campo.

Sin embargo, su primer partido con la Selección Nacional de México se vio manchada por un incidente extra cancha que ha generado polémica y críticas al público que acudió al estadio. En redes sociales se viralizó un video del momento en que un fanático impidió que Fidalgo siguiera regalando autógrafos.

Así fue el momento en que un aficionado impidió que Álvaro Fidalgo siguiera regalando autógrafos

En redes sociales se viralizó el momento en que un aficionado le arrebató el plumón a Álvaro Fidalgo e impidió que siguiera regalando autógrafos a los aficionados en el Estadio Banorte al término del juego México vs Portugal (Redes sociales)

Al término del empate de México vs Portugal, el formado en las fuerzas básicas del Real Madrid se acercó a las tribunas para interactuar con el público mexicano y mostrar agradecimiento al recibimiento que tuvo en su primer partido como futbolista del Tricolor.

Álvaro Fidalgo regaló autógrafos y saludó a los aficionados que tuvo cerca. Durante este acercamiento, se produjo un incidente que pronto generó repercusiones en redes sociales. Mientras firmaba una camiseta para un aficionado, una persona le arrebató el plumón de las manos y dejó atónito a Fidalgo.

La situación ocurrió cuando un fanático con un traje extravagante se acercó a la zona donde estaba Fidalgo, una vez que llamó la atención del futbolista le ofreció el plumón para llevarse una firma, luego de que lo consiguió, esta persona mostró una actitud egoísta.

Este aficionado le quitó el plumón a Álvaro Fidalgo, a pesar de que el ex americanista estaba interactuando con un niño que esperaba pacientemente un minuto con el jugador, a la persona no le importó y se fue con su plumón, lo que impidió que el futbolista de 28 años siguiera interactuando con el público.

Álvaro Fidalgo debutó con la Selección Mexicana (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La reacción inmediata de Fidalgo fue de sorpresa y molestia; volteó hacia el personal de seguridad al percatarse de la acción, mientras el aficionado se alejaba con el balón firmado. El futbolista no tuvo otra opción que disculparse con los seguidores restantes antes de dirigirse a los vestidores.

El episodio fue ampliamente comentado en redes sociales, donde usuarios expresaron críticas hacia el comportamiento del aficionado y manifestaron su respaldo al seleccionado mexicano.