EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de hoy lunes 30 de marzo: México continuará brindando apoyo a Cuba

La presidenta planteó la posibilidad de dedicar una conferencia específica para explicar a detalle la relación con Cuba, particularmente en lo referente a la ayuda humanitaria y los acuerdos comerciales. Informó que recientemente se envió un barco con alimentos y toneladas de apoyo para la población cubana, y aseguró que México continuará brindando este tipo de asistencia. No obstante, subrayó que es importante distinguir entre la cooperación humanitaria y los convenios comerciales, al tratarse de ámbitos distintos dentro de la relación bilateral.
La presidenta reconoció que los ajustes en el precio del diésel pueden tener efectos en la cadena de suministro, al tratarse del principal combustible para el transporte de mercancías en el país. En ese sentido, explicó que su gobierno ha sostenido diálogo con gasolineros para contener los costos y destacó que ya se logró una disminución en el precio del diésel, que se ubica entre los 28.23 y 28.28 pesos por litro. No obstante, adelantó que se busca impulsar una reducción adicional para mitigar el impacto en la economía y en el traslado de productos.
La presidenta defendió el operativo de movilidad implementado durante el evento, al considerar que evitó un posible colapso vial en las inmediaciones del estadio. Señaló que, sin estas medidas, hasta 100 mil vehículos habrían intentado llegar directamente al recinto, lo que habría generado serios problemas de tráfico.
Aunque reconoció que hubo quejas por los tiempos de traslado y algunos inconvenientes, subrayó que la estrategia cumplió su objetivo. Por otro lado, lamentó el fallecimiento de un aficionado en el Estado Banorte
Cultura presentó el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un proyecto dedicado a la conservación y difusión del patrimonio textil mexicano. A nivel nacional, la principal exhibición de esta temática se encuentra en las nuevas salas del Museo Nacional de Antropologíaen CDMX
Joel Omar Vázquez Herrera, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó que México invierte en la renovación de 12 museos y 46 zonas arqueológicas, incluyendo Teotihuacán y el Museo Nacional de Antropología, de cara al Mundial 2026 para mejorar la experiencia del visitante. El INAH, bajo la dirección de Joel Omar Vázquez Herrera, prioriza la dignificación de espacios, nuevas curadurías, visitas nocturnas y el aumento de insumos
Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, presentó las acciones que ha implementado el organismo:
La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre los temas de hoy
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes 30 de marzo desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.