México

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de hoy lunes 30 de marzo: México continuará brindando apoyo a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

Guardar

En pocas líneas:

14:40 hsHoy

Informe sobre apoyo humanitario y acuerdos comerciales con Cuba

La presidenta planteó la posibilidad de dedicar una conferencia específica para explicar a detalle la relación con Cuba, particularmente en lo referente a la ayuda humanitaria y los acuerdos comerciales. Informó que recientemente se envió un barco con alimentos y toneladas de apoyo para la población cubana, y aseguró que México continuará brindando este tipo de asistencia. No obstante, subrayó que es importante distinguir entre la cooperación humanitaria y los convenios comerciales, al tratarse de ámbitos distintos dentro de la relación bilateral.

14:30 hsHoy

Rey de España en México

14:27 hsHoy

Sheinbaum adelanta sus planes durante Semana Santa

14:22 hsHoy

Sheinbaum informa estatus del precio del diésel hoy

La presidenta reconoció que los ajustes en el precio del diésel pueden tener efectos en la cadena de suministro, al tratarse del principal combustible para el transporte de mercancías en el país. En ese sentido, explicó que su gobierno ha sostenido diálogo con gasolineros para contener los costos y destacó que ya se logró una disminución en el precio del diésel, que se ubica entre los 28.23 y 28.28 pesos por litro. No obstante, adelantó que se busca impulsar una reducción adicional para mitigar el impacto en la economía y en el traslado de productos.

14:10 hsHoy

Sheinbaum lamenta fallecimiento de aficionado en el Estadio CDMX

La presidenta defendió el operativo de movilidad implementado durante el evento, al considerar que evitó un posible colapso vial en las inmediaciones del estadio. Señaló que, sin estas medidas, hasta 100 mil vehículos habrían intentado llegar directamente al recinto, lo que habría generado serios problemas de tráfico.

Aunque reconoció que hubo quejas por los tiempos de traslado y algunos inconvenientes, subrayó que la estrategia cumplió su objetivo. Por otro lado, lamentó el fallecimiento de un aficionado en el Estado Banorte

14:04 hsHoy

Presentan el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos

Cultura presentó el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un proyecto dedicado a la conservación y difusión del patrimonio textil mexicano. A nivel nacional, la principal exhibición de esta temática se encuentra en las nuevas salas del Museo Nacional de Antropologíaen CDMX

13:58 hsHoy

Mejoramiento de museos y zonas arqueológicas en México

Joel Omar Vázquez Herrera, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó que México invierte en la renovación de 12 museos y 46 zonas arqueológicas, incluyendo Teotihuacán y el Museo Nacional de Antropología, de cara al Mundial 2026 para mejorar la experiencia del visitante. El INAH, bajo la dirección de Joel Omar Vázquez Herrera, prioriza la dignificación de espacios, nuevas curadurías, visitas nocturnas y el aumento de insumos

13:46 hsHoy

Renovación de escuelas de educación artística y cultural

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, presentó las acciones que ha implementado el organismo:

  • Programa integral de renovación y fortalecimiento de las escuelas de educación artística y cultural.
  • Explican qué va a pasar con la Colección Gelman, acuerdo entre el INBAL y Santander
13:38 hsHoy

Arranca La Mañanera

La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre los temas de hoy

  • César Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presenta “Quién es Quién en los Precios”.
13:14 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes 30 de marzo desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraPolítica Mexicanamexico-noticias

Últimas noticias

Colectivos denuncian irregularidades en exhumación de fosas en Jojutla, Morelos

Familias exigen protocolos claros mientras errores técnicos amenazan la identificación de víctimas

Colectivos denuncian irregularidades en exhumación de fosas en Jojutla, Morelos

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy lunes 30 de marzo: presencia de manifestantes en Reforma afecta el tránsito

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy lunes 30 de marzo: presencia de manifestantes en Reforma afecta el tránsito

Revelan enfado de Emilio Azcárraga por remodelación imperfecta del Estadio Azteca

El periodista Rubén Rodríguez compartió detalles de la recepción que tuvo el presidente de Grupo Ollamani

Revelan enfado de Emilio Azcárraga por remodelación imperfecta del Estadio Azteca

Quién es Carmiña Castro, creadora de contenido que fue reportada como desaparecida en Culiacán, Sinaloa

La joven de 29 años de edad fue reportada como desaparecida este domingo

Quién es Carmiña Castro, creadora de contenido que fue reportada como desaparecida en Culiacán, Sinaloa

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este 30 de marzo

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este 30 de marzo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ataque en la Escuela 40 de San Cristóbal, Santa Fe: las autoridades confirmaron que los alumnos heridos se encuentran fuera de peligro

Ataque en la Escuela 40 de San Cristóbal, Santa Fe: las autoridades confirmaron que los alumnos heridos se encuentran fuera de peligro

Artemis II: cómo ver en YouTube el lanzamiento de la misión espacial que va rumbo a la Luna

Luis Caputo cruzó a Kicillof tras el fallo de YPF: “Ahuyentó las inversiones que ahora están llegando masivamente”

Mercados: vuelven a subir las acciones argentinas impulsadas por las ganancias en el exterior

Los secretos de los CEO’s para sobrevivir al caos mundial y salir ganando

INFOBAE AMÉRICA

¿Habrá un nuevo “día D”? Qué pasará si fracasan las negociaciones diplomáticas para terminar la guerra en Medio Oriente

¿Habrá un nuevo “día D”? Qué pasará si fracasan las negociaciones diplomáticas para terminar la guerra en Medio Oriente

La sombra de una organización terrorista relacionada a Irán detrás de una cumbre que se inicia en Brasil

Keith Richards destacó cómo la artritis transformó su relación con la guitarra;: “Ya no tengo la velocidad de antes”

Cigarrillos electrónicos y cáncer: una nueva investigación advierte sobre los peligros del vapeo

Quién es Joseph Baena: todo sobre el hijo de Arnold Schwarzenegger que siguió sus pasos en el fisicoculturismo

DEPORTES

Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa antes del amistoso de la selección argentina contra Zambia

Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa antes del amistoso de la selección argentina contra Zambia

Los chats y las actuaciones de los árbitros que siembran dudas sobre arreglos de partidos en el fútbol argentino

El brutal accidente a más de 250 km/h durante una carrera que terminó con la mitad de un auto fuera de la pista

El hijo de Arnold Schwarzenegger debutó en una competencia de fisicoculturismo y la diferencia con su padre causó furor

La historia de amor de David Beckham y Victoria Adams: el boleto de tren eterno, la fortuna en conjunto y los rumores de infidelidad