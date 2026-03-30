EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de hoy lunes 30 de marzo: México continuará brindando apoyo a Cuba

Sheinbaum informa estatus del precio del diésel hoy

La presidenta reconoció que los ajustes en el precio del diésel pueden tener efectos en la cadena de suministro, al tratarse del principal combustible para el transporte de mercancías en el país. En ese sentido, explicó que su gobierno ha sostenido diálogo con gasolineros para contener los costos y destacó que ya se logró una disminución en el precio del diésel, que se ubica entre los 28.23 y 28.28 pesos por litro. No obstante, adelantó que se busca impulsar una reducción adicional para mitigar el impacto en la economía y en el traslado de productos.