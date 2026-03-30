El Bogueto y su pareja posan con lujosos atuendos: la carriola de su bebé cuesta más de 100 mil pesos

Originario de Nezahualcóyotl, El Bogueto emergió como figura destacada en TikTok con temas como "Piripituchi" y álbumes de reguetón innovadores (IG: El Bogueto)

La reciente publicación de la fotografía familiar de El Bogueto, Ximena Flores y su hija Celine causó revuelo en redes sociales por la exhibición de prendas y accesorios exclusivos, entre los que destaca una carriola Gucci.

El interés en esta imagen radica en que El Bogueto, figura influyente en la música urbana, muestra una tendencia de ostentación de marcas de lujo, reflejando cómo las celebridades jóvenes convierten su vida privada en escaparate de consumo y estilo.

En la fotografía, El Bogueto, originario de Nezahualcóyotl, aparece junto a Ximena Flores y su hija recién nacida en el que es el debut público de la pequeña Celine. Ambos progenitores visten prendas y accesorios de la casa Gucci, mientras que la imagen incluye también a las mascotas de la familia, todo en un entorno que proyecta sofisticación.

El Bogueto y Ximena Flores lucen atuendos de lujo con prendas y accesorios Gucci, reflejando una tendencia de ostentación en la música urbana digital (IG)

Artículos de lujo y precios en la imagen familiar de El Bogueto

La atención de los seguidores se enfocó en los artículos de alto valor presentes en la postal, en especial en la carriola tipo bambineto de Gucci, cuyo precio supera los 124.000 pesos. El atuendo de El Bogueto se compone de un pantalón valorado en 25.000 pesos, una gorra de 9.300 pesos y sandalias de 8.130 pesos. Flores porta un vestido y sandalias estimados en aproximadamente 12.500 pesos.

Celine también luce una manta Gucci cercana a los 10.000 pesos. Entre todos los elementos de la fotografía, la carriola representa el objeto de mayor costo, situándose por encima de cifras habituales incluso en el entorno de celebridades.

La carriola Gucci de la familia de El Bogueto, pieza central de la imagen, supera los 124.000 pesos (IG)

Trayectoria de El Bogueto y su impacto en el reguetón mexicano

A lo largo de su carrera, El Bogueto se consolidó como representante del reguetón en México tras alcanzar notoriedad en TikTok y dar a conocer temas como “Piripituchi” y álbumes como Reggaetoñerito y G-Low Kitty. Su relación con Ximena Flores, pública y estable desde hace casi diez años, ha estado presente tanto en su vida privada como profesional.

El apoyo constante de Flores ha acompañado los logros del cantante y marca la dinámica de una pareja influyente en la escena musical digital, cuyo reciente debut como padres refuerza su proyección ante sus seguidores.

El Bogueto y Ximena Flores lucen atuendos de lujo con prendas y accesorios Gucci, reflejando una tendencia de ostentación en la música urbana digital (IG)

Lo que representa el lujo en la escena musical y para los seguidores

El despliegue de artículos exclusivos, como la carriola Gucci, no solo denota una preferencia personal, sino que también posiciona a El Bogueto y su familia dentro de una tendencia en el reguetón mexicano de exhibir marcas de alto valor. Las reacciones del público en redes sociales abarcan desde la admiración hasta la sorpresa por los precios de los productos.

Tras la publicación de las fotografías, diversos comentarios surgieron en las redes sociales, algunos de ellos de tono negativo: “Ni los millonarios se visten así”, “A la gente le duele, le arde ver que personas de una clase social baja de las periferias pueda trIunfar realmente por su trabajo”, “La neta se ven hermosos y todas quisiéramos una relación así”.