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Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del 29 de marzo

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por Pronósticos y averigue si ha sido uno de los ganadores

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Para participar en Melate solo necesitas 15 pesos y tener desde dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)
Para participar en Melate solo necesitas 15 pesos y tener desde dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería Nacional publicó los resultados ganadores del sorteo 4193 de Melate, Revancha y Revanchita llevado a cabo este domingo 29 de marzo.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se estropee.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para reclamar tu premio. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4193.

Resultado: 05, 06, 09, 27, 44 y 49.

Melate Revancha:

Sorteo: 4193.

Resultado: 04, 34, 35, 39, 51, 56 y .

Melate Revanchita:

Sorteo: 4193.

Resultado: 10, 12, 19, 20, 34, 44 y .

Cada miércoles, viernes y domingo, después de las 9:00 horas de la noche, se dan a conocer los resultados del sorteo de Melate.

Por qué no se puede jugar la Revanchita sin haber jugado antes la Revancha

No se puede jugar la Revanchita sin haber jugado antes la Revancha porque, según el reglamento y la estructura de estos sorteos, la participación en la Revanchita está condicionada a que el jugador haya activado previamente la opción de Revancha al comprar su boleto de Melate.

En otras palabras, la Revanchita es un sorteo adicional que solo está disponible para quienes ya participaron en la Revancha con la misma combinación de números. Esto garantiza que la Revanchita se juegue como la tercera etapa consecutiva después de Melate y Revancha, cada una con su propia urna y bolsa de premios.

Este orden protege la naturaleza de las apuestas y las reglas de acumulación y distribución de premios establecidas por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

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