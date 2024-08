¿A qué televisora se irá Raoul ‘Pollo’ Ortiz tras su salida de TNT Sports?

Tras salir de Televisa, el comunicador fichó en 2021 con TNT Sports. (Facebook Raoul ‘Pollo’ Ortiz)

Raoul ‘Pollo’ Ortiz es uno de los comentaristas deportivos más conocidos de los últimos años, sobre todo debido a la dupla que por mucho tiempo formó junto con Andrés Vaca en Televisa Deportes y TUDN. En 2020, el comunicador fue despedido de la televisora de San Ángel y un año después sorprendió anunciando su llegada a TNT Sports, donde tuvo la oportunidad de ser uno de los narradores oficiales de la UEFA Champions League.

Sin embargo, todo lo que inicia tiene un final. Inesperadamente, este lunes 5 de agosto el ‘Pollo’ Ortiz dio a conocer en sus redes sociales que ya no colaboraría más con la que fue su casa en los últimos tres años:

“Gracias por todo TNT Sports. Quiero comunicarles que he tomado la decisión de no renovar mi contrato con TNT y Max. No ha sido una elección sencilla, pero estoy plenamente convencido que es lo mejor para mí. Quiero agradecer a TNT Sports México por su cariño y respaldo durante estos 3 años que, sin duda, fueron maravillosos. Les deseo mucho éxito. En los próximos días estaré anunciando mi nueva casa. No se van a librar de mi”, escribió.

Su salida, sin duda, causó distintas reacciones entre el gremio. “¡Muchísimo éxito, Pollo! Felicidades por todo lo logrado y convencido de que seguirás rompiéndola”, le comentó el periodista Alberto Lati; “Dale, hermano!”, le comentó el exfutbolista y comentarista de TUDN Marc Crosas; “Que venga lo mejor, a romperla por otros lares”, le dijo su excompañera en TUDN, María Fernanda Mora.

El narrador estuvo tres años en TNT Sports y dijo adiós este 5 de agosto. (Facebook Raoul 'Pollo' Ortiz)

¿Cuál será el destino del ‘Pollo’?

Tal como se aprecia en su mensaje, Raoul Ortiz advirtió que no estará desempleado por mucho tiempo, lo cual parece indicar que ya tiene un nuevo contrato amarrado y que es cuestión de días para dar a conocer dónde trabajará.

Algunos usuarios de redes sociales vieron con buenos ojos su salida de TNT y creen que volverá a las filas de TUDN o que se irá a la competencia, o sea, la televisora del Ajusco. “Su nueva casa nueva será en TV Azteca narrando a los Tigres”, “Si no regresa a Televisa, seguro va a Caliente Sports a narrar a Dorados, Querétaro y a los Xolos”, “ESPN, va a ser”, escribieron algunos cibernautas en la publicación del ‘Pollo’.

Luego de que los amantes del futbol discutieran sobre su próximo destino el narrador -querido por unos y no tanto por otros- subió un reel en el que lejos de dar certeza, sólo hace más grande la especulación: “Sé que muchos de ustedes están emocionados con la última decisión que tomé, pero espérense, me van a ver muy pronto”, se le escucha decir.

Pues bien, aunque no directamente por el comunicador, la duda podría haber quedado resuelta ya. Y es que en el Francotirador de Récord de este martes se revela que al ‘Pollo’ se le habría visto “coqueteando con otra novia”; y que incluso la semana pasada lo habían visto saliendo de una televisora cuyas oficinas se encuentran muy al sur de la Ciudad de México.

“Resulta que mi buen ‘Pollo’ está muy cerca de anunciar su incorporación a Fox Sports, pues su negociación está muy adelantada”, se lee en la columna publicada este 6 de agosto. De confirmarse, Raoul Ortiz se sumaría a una planilla que tiene a importantes personalidades como Raúl Orvañanos, Pepe Segarra o Sergio Dipp.