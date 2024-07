EEUU detuvo al hijo de ‘El Chapo’ cuando bajó del avión sin saber que viajaba con ‘El Mayo’ Zambada: gobierno de AMLO

La secretaria de Seguridad informó sobre la detención de ambos capos. (Gobierno de México)

En la conferencia matutina de este lunes 29 de julio, la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez abundó en detalles sobre la detención en Estados Unidos del fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, y el líder de ‘Los Chapitos’ e hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Joaquín Guzmán López, ocurrida la tarde el pasado jueves 25 de julio en Nuevo México.

Si bien el pasado viernes 26, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio un pequeño resumen del caso, desde que las autoridades de EEUU notificaron a las mexicanas que ambos narcotraficantes estaban bajo su custodia, hasta que el gobierno de aquel país lo confirmó vía el fiscal general Merrick Garland. Sobre si fue entrega o detención, la funcionaria federal dijo que era parte de la investigación.

EEUU no planeó el vuelo ni la rendición del ‘Chapito’

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana explicó en La Mañanera que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse ante las autoridades de Estados Unidos, “sin embargo, nunca había concretado dicha intención”. Agregó que a las 2:35 de la tarde del pasado jueves, fueron informados que el capo ya estaba volando hacia su territorio para rendirse.

“Las autoridades del orden público estadounidenses no tuvieron un aviso previo de este vuelo y no tuvieron confirmación independiente de que Joaquín Guzmán López estuviera en el vuelo. Las autoridades fueron informadas aproximadamente a las 2:40 pm, una vez que el avión estaba en el aire, que Ismael Zambada García podía estar también en la aeronave, pero no tenían confirmación independiente alguna de que Ismael Zambada García estuviera, efectivamente, en el vuelo”, abundó.

Este es el avión en que viajaban Joaquín Guzmán López e Ismael 'El Mayo' Zambada. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo)

Rodríguez Velázquez explicó que la aeronave aterrizó a las 4:24 pm en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, justo a las afueras de El Paso, Texas. Y se confirmó que “el vuelo no fue planeado por agencia estadounidense alguna”, dijo. Cuando rodearon el avión, confirmaron que traía a dos a pasajeros y los detuvieron al bajar del avión.

Toda vez que se confirmó la identidad de los narcotraficantes, se le notificó al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y le enviaron datos y fotos, dijo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Asimismo, la titular de la SSPC indicó que no se contaba con toda esta información el pasado viernes, ya que el reporte oficial de Estados Unidos llegó hasta el sábado 27 derivado a una solicitud que le hizo la Fiscalía General de la República (FGR).

México dará seguimiento al caso

Rosa Icela Rodríguez dio a conocer en La Mañanera que la FGR ya abrió la carpeta de investigación 1882/24 en el estado de Sonora por los delitos que pudieron haber ocurrido; ya iniciaron todas las diligencias y se analizará todo alrededor de la aeronave y se contempla obtener declaraciones tanto de abogados como de testigos de los hechos.

“Reiterar, que el Gabinete de Seguridad encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador dará seguimiento a las investigaciones hasta que se esclarezca el desarrollo de los hechos en los que Ismael ‘Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses y en cuya acción no participó el Gobierno de México. De todas maneras, sobre este asunto, estaremos informando al pueblo de México con apego a la verdad y sin ocultar absolutamente nada”, finalizó la secretaria.

Tanto el 'Mayo' Zambada como el líder de 'Los Chapitos', siguen bajo custodia de EEUU. (U.S. Department of State via AP)