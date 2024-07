Coque Muñiz reapareció tras estar al borde de la muerte y deberá cambiar drásticamente su vida: “Años de fiesta y placer”

(Foto: Twitter/@COQUEMUNIZ)

Coque Muñiz fue hospitalizado de emergencia el domingo 23 de junio por problemas de salud. El cantante, que se encontraba en medio de su gira de conciertos y había tocado en Playa del Carmen el viernes 21 de junio, presentó síntomas que lo llevaron a buscar atención médica inmediata.

Desde el hospital, Coque Muñiz confirmó que esta sufriendo de una bronconeumonía causada por los cambios bruscos de temperatura. “Tengo un problema de bronquios, con los cambios de clima, que estaba frío y calor, entonces me vino un dolor muy fuerte”, expresó.

Agregó que su condición era estable y que estaba fuera de peligro. “Me trajeron para acá [al hospital] para que me checaran y me descubrieron una bronconeumonía, pero ya estoy estable”, dijo Muñiz.

El cantante después de haber sido internado en el hospital tuvo que posponer la fecha de su concierto al mes pasado. En agosto también ofrecerá una velada en el Lunario del Auditorio a las 10:30 p.m. FOTO: ALICE MORITZ/CUARTOSCURO.COM

Acompañado por su familia, el cantante se mostró agradecido por el apoyo recibido. “Lo bueno es que vine con mi familia, que aquí está. No estoy en terapia intermedia. Estoy bien, pero no puedo hablar mucho. Agradezco la preocupación”, indicó.

Coque Muñiz deberá hacer cambios en su estilo de vida

Ahora, justo un mes después de su hospitalización, el también actor reapareció y contó cómo está su estado de salud y los cambios que tendrá que hacer en su vida de ahora en adelante.

En una conferencia de prensa, el también actor de 64 años, detalló cómo fue su traslado al Hospital Español:

“Como que no podía respirar muy bien, sentía una angustia como que no llegas cuando estás tratando de respirar normal, se me hizo como un cansancio, venía yo de muchos lugares de trabajar. Y dije ‘ha de ser algo así’. Por ahí se me ocurrió tomarme la presión y empecé a ver que estaba muy alta, y dije ‘se va a bajar’. Solamente con descanso, fueron cuatro días, pero al probar la oxigenación estaba yo oxigenando sobre 59 o 60″, contó el también conductor de televisión.

Los bronquios del cantante no tuvieron afectaciones (Foto: Coque)

“Y desconocía que era un momento bien delicado que puede ser peligroso. De hecho a esos niveles ya las tienen que intubar a esas personas y entonces hablé con un médico amigo de la casa y me dijo ‘Vente en este momento porque no te quiero asustar pero está duro el asunto’”

“Llegué al Hospital Español y me estaban esperando, nomás ves cómo te cargan para arriba para conectarte por todos lados. Gracias a Dios lo que fue terapia media, todo lo importante fue todo lo que fue tratar de averiguar, porque era una bronconeumonía, pero nadie se puede hacer tonto, a mi edad y después de algunos años de fiesta y de placer, tiene uno que darle tiempo a la salud”.

Es así que apartir de ahora el famoso deberá cambiar sus hábitos.

“El doctor me dijo ‘tienes que cambiar drásticamente tu vida’. El doc me dijo que estoy bien dentro de todo lo que se hizo, del corazón, los pulmones, los riñones, salí bien en todo. Lo que hay que hacer es tomar las cosas con más calma, volver a hacer lo mismo pero con medida”, recalcó.

El cantante admitió que estaba llevando una vida muy acelerada (Cuartoscuro)

Jorge Francisco Muñiz Gardner, conocido como Coque Muñiz, es un artista mexicano nacido el 15 de mayo de 1960 en la Ciudad de México. Es hijo del famoso cantante Marco Antonio Muñiz y ha destacado en su carrera tanto en la música, especialmente en el bolero y la balada romántica, como en la televisión mexicana.