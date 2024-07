Así es Tonaya, Jalisco, el pueblo donde El Mencho festejó su cumpleaños

Tonaya, Jalisco, El Mencho

Las sierras de Pelayo y Tonaya fungen como fortalezas naturales del municipio de Tonaya, Jalisco, el lugar elegido por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” o “El Señor de los Gallos”, para celebrar su cumpleaños número 58, amenizado con grupos musicales y una “super cabalgata”; festejo que contó con “invitados especiales y muchas sorpresas”.

En redes sociales circula un video en el que el vocalista del grupo Laberinto agradece y felicita a “El Señor de los Gallos” antes de entonarle las Mañanitas, en medio de un festejo que se celebró durante la tarde del miércoles y que se anunció como gratuito para los casi 6 mil pobladores que habitan Tonaya, según el censo poblaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Su ubicación geográfica -entre cerros- hace que los accesos a Tonaya sean escasos. El más utilizado es la carretera estatal El Grullo-Ciudad Guzmán; quienes no quieran utilizarlos, tendrían que recorrer caminos de terracería por los poblados de Las Higueras, San Luis Tenango o El Cerrito, todos vigilados por halcones al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con banda y armas celebran el cumpleaños del Señor de los Gallos, líder de Cártel Jalisco Nueva Generación. |Crédito: @JLMNoticias / X

Tonaya es un pequeño municipio de apenas 463.67 kilómetros cuadrados de superficie; una región montañosa entre bosques de roble, encino y pino perteneciente a la Sierra de Amula; es gobernado por el priista Arturo Uribe Pérez Rulfo; y en su escudo de armas figuran los elementos que sostienen la economía y el empleo de sus habitantes: los agaves.

En Tonaya, el lugar que eligió El Mencho para celebrar su cumpleaños, se produce tequila y mezcal; se realiza la tala de árboles; hay pesca en agua dulce y cuenta con yacimientos de minerales como oro, plata y cobre, además de minas de cal, yeso y mármol. Otro elemento que aparece en su escudo de armas es la iglesia a Nuestra Señora de la Asunción -Tonaya es un pueblo católico-; la imagen es custodiada por un Sol, pues Tonaya es una palabra proveniente del náhuatl que puede traducirse como calor solar.

Dónde está Tonaya y por qué la eligió El Mencho

Durante la madrugada del pasado 21 de abril elementos de la Guardia Nacional detuvieron a Abraham Oseguera Cervantes -hermano de El Mencho- en un domicilio ubicado en Autlán de Navarro, un municipio ubicado a sólo 48 kilómetros de distancia de Tonaya, Jalisco.

Para el especialista en narcotráfico, Jesús Lemus, era claro que las autoridades mexicanas no iban por “Don Rodo” (apodo de Abraham); “iban por El Mencho, pero como hace años no tienen una fotografía de él, no saben como luce hoy. Se confundieron y agarraron a su hermano”.

Tonaya Jalisco

Tonaya, se encuentra dentro del denominado Triángulo Dorado de El Mencho, una zona que comprende las zonas serranas de los estados de Jalisco, Colima y Michoacán en los que se presume que se esconde “El Señor de los Gallos”; un lugar privilegiado que le da múltiples salidas a su principal centro financiero (Puerto Vallarta), a la Zona Metropolitana de Guadalajara y al Puerto de Manzanillo, uno de los más importantes del país y por el que llegan cada año toneladas de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas.

No está claro si “El Mencho” estaba presente en la celebración de su cumpleaños, pero en las pantallas del escenario el grupo Laberinto escribió una felicitación en su honor. De acuerdo con el medio Mural, hasta el lugar de la celebración llegó personal del Ejército Mexicano, pero hasta el momento no se tiene reporte de personas detenidas.