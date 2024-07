¿Son hermanas? Ésta es la relación entre Saskia Niño de Rivera y Sofía Niño de Rivera

¿Son hermanas? Esta es la relación entre Saskia Niño de Rivera y Sofía Niño de Rivera. (@saskianino, @sofffiaaa1)

Sofía y Saskia Niño de Rivera comparten más que el apellido. La standupera y la activista son dos de las creadoras de contenido más reconocidas en México. Aunque ambas se enfocan en temas distintos, han logrado posicionarse en las redes sociales, atrayendo a miles de seguidores.

Sofía Niño de Rivera es una de las pioneras del stand up en América Latina, conocida por su agudo sentido del humor y su capacidad para conectar con el público. Por otro lado, Saskia Niño de Rivera es una activista en favor de menores y madres en contacto con el Sistema Penitenciario. A través de su asociación Reinserta, trabaja para educar a niños dentro de prisión y darles una oportunidad de reintegración social.

Sofía Niño de Rivera es una de las pioneras del stand up en América Latina, conocida por su agudo sentido del humor y su capacidad para conectar con el público. Foto: Instagram/@sofffiaaa1

La Verdadera Relación

En redes sociales, muchos internautas se preguntan sobre la relación entre estas dos figuras y el motivo de compartir el mismo apellido. La verdad es que Sofía y Saskia son primas. Aunque ambas son reservadas respecto a su vida privada, han mostrado el cariño y respeto que se tienen a través de publicaciones en redes sociales.

Saskia Niño de Rivera: La Activista

Saskia Niño de Rivera es una psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana y fundadora de Reinserta, una asociación que se encarga de educar a niños dentro de prisión. Utiliza sus redes sociales para mostrar sus proyectos y revelar la realidad que viven las personas dentro de la cárcel.

Actualmente, cuenta con más de 424 mil seguidores en Instagram y tiene un pódcast llamado Penitencia, proyecto que le ha traído exposición, pero también críticas, pues ha sido señalada de tener privilegios dentro de diversos penales. Además, se ha especializado en secuestro y psicología forense, y es autora del libro Maldita entre todas las mujeres: el rostro de los feminicidios.

Saskia Niño de Rivera utiliza sus redes sociales para mostrar sus proyectos y revelar la realidad que viven las personas dentro de la cárcel. (Imagen TV)

Sofía Niño de Rivera: La Comediante

Respecto a Sofía Niño de Rivera, es una comediante con talento y pionera del stand up en México y América Latina. Su impacto trasciende las risas en el escenario, conectando con su audiencia a través de su ingenio y humor ácido.

Las primas Niño de Rivera tienen un proyecto en conjunto llamado Libre de Reír, una serie documental que cuenta las historias de tres poblaciones diferentes dentro de una cárcel en la Ciudad de México. Este proyecto refleja la colaboración entre ambas, combinando la perspectiva cómica de Sofía con la experiencia de Saskia en el sistema penitenciario.

Saskia y Sofía mantienen una buena relación, algo que han demostrado en sus publicaciones de redes sociales. El pasado 21 de julio de 2023, Saskia compartió en Instagram su entusiasmo por Libre de Reír, expresando su aprecio y admiración hacia Sofía.

“En la vida me han pasado cosas increíbles, pero que nuestros caminos se cruzaran, es por mucho de lo más bonito que me pudo pasar. Tenerte en mi vida es mi cosa favorita y crear contigo es un placer. Te respeto y admiro profundamente y me llena de orgullo este proyecto que pronto daremos a conocer. Estoy segura que será el primero de muchos”, escribió Saskia.

Las primas Niño de Rivera tienen un proyecto en conjunto llamado Libre de Reír. (Instagram)