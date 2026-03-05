Saskia Niño de Rivera ofrece disculpa pública a familia de Carmen Salinas tras polémica de Beto: “No busco perjudicar”

(Instagram)

La activista y fundadora de Reinserta, Saskia Niño de Rivera, emitió una disculpa pública dirigida a la familia de Carmen Salinas después de la controversia generada por la mención del nombre de la actriz y política en un episodio del pódcast “Penitencia”.

El incidente motivó malestar en los allegados de Carmen Salinas, quienes solicitaron una aclaración por parte del equipo responsable del programa.

Saskia Niño de Rivera se disculpa

Durante un encuentro con medios, Niño de Rivera abordó la polémica tras la difusión del episodio donde se mencionó el nombre de Carmen Salinas. La activista explicó:

“Siempre voy a celebrar que se escuchen historias como la de Beto, una historia sumamente fuerte y dolorosa. Sin embargo, reconozco y siempre lo he hecho, con toda la humildad, cuando las cosas se pudieron haber hecho distintas, porque soy la primera que no busca bajo ninguna circunstancia perjudicar absolutamente a nadie con el trabajo que hago”.

La fundadora de Reinserta subrayó que la intención del pódcast es sensibilizar sobre la violencia en México y América Latina, no dañar la reputación de figuras públicas.

Al ser cuestionada sobre la reacción de la familia de Carmen Salinas, afirmó:

“Una disculpa pública en este momento para la familia y para quien sea que se haya visto afectado por este error editorial que tuvo el capítulo”.

Según precisó la activista, el capítulo fue retirado, editado y publicado nuevamente tras detectar el error.

“El objetivo del pódcast es concientizar a la sociedad respecto a la violencia que vivimos en México y bajo ninguna circunstancia lastimar”, sostuvo frente a los reporteros.

Ante la pregunta de si está preparada para responder legalmente, Niño de Rivera aseguró: “Por supuesto que sí. Si hay que atender las cosas desde lo legal, lo atendemos”.

Reiteró que el protocolo interno del pódcast se ha perfeccionado y que el equipo toma medidas ante cualquier error que involucre nombres de personas vivas o situaciones sensibles.

La activista insistió en que la historia principal del episodio, centrada en el testimonio de Beto, mantiene su valor y que el enfoque de Penitencia no es el entretenimiento ni la investigación periodística tradicional, sino la reflexión sobre la realidad de muchas infancias y contextos violentos en el país.