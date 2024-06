La carta completa que Noroña redactó en respuesta a AMLO y Morena

Fernández Noroña mandó una carta a AMLO (X/@fernandeznoroña)

El senador electo Gerardo Fernández Noroña envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la cual responde a la presunta falta de respeto a los acuerdos que se hicieron tras la elección de la candidata a la Presidencia de la República al interior de la Cuarta Transformación.

Por medio de su cuenta oficia de X, antes Twitter, el aún diputado federal del Partido del Trabajo presentó la misiva que tituló La palabra se cumple, en la cual enlistó las razones por las cuales consideró que el actuar del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no fue el correcto, especialmente con las acciones hacia su persona y que fueron defendidas por el titular del Ejecutivo Federal.

De acuerdo a lo que se puede leer en el texto, el sentimiento que tiene el legislador fue comparado con el que pudo sentir el exjefe de Gobierno del entonces Distrito Federal cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconoció la victoria de Felipe Calderón Hinojosa sobre AMLO en la contienda presidencial de 2006, cuando la cifra oficial arrojó una diferencia del 0.5% de los votos.

“Con la enorme diferencia que los integrantes del Tribunal Electoral en 2006 eran nuestros adversarios, no nuestros compañeros”

Tras lo anterior, Fernández Noroña calificó como un “despropósito y una incongruencia” que no sea tomado en cuenta o que no se respeten los acuerdos por el simple hecho de no ser militante de Morena, pues indicó que el movimiento de la Cuarta Transformación debería de estar por encima de dichas instancias.

“¿Acaso hay compañeros que somos de ‘primerísima’ y los de la cúpula que pertenecen a Morena? ¿Quiere decir que cualquiera que no pertenezca a esa cúpula de Morena está impedido de aspirar a alguna responsabilidad importante? O peor aún, ¿quiere decir que los acuerdos firmados no se cumplen?”, redactó en la misiva que se hizo pública el jueves 27 de junio.

En el texto también se cuestionó, entonces, la relevancia del PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al interior de la coalición; no obstante, indicó que la discusión no debería versar sobre los cargos a los que una persona pueda aspirar, sino a la forma en que se está haciendo la política en el país, especialmente de cara a la ciudadanía que respaldó el proyecto.

Además, tal como lo dijo en la conferencia de prensa que encabezó desde las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), reiteró que no buscará un cargo en el gabinete de la candidata electa Claudia Sheinbaum Pardo y desistirá de coordinar al grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República.

“Hoy veo con pesar que, aún dentro de nuestro movimiento, hay que luchas porque la justicia, el derecho, la razón, los principios, la honestidad, la integridad y la diferencia de opinión se respeten. Tendremos también que dar la lucha interna para que la palabra se cumpla”, continuó.

Pese a lo anterior, indicó que todo lo anterior no impedirá que siga defendiendo “hasta el último segundo” el mandato del presidente López Obrador, debido a que considera como “extraordinaria” la labor que realizó desde la titularidad del Ejecutivo Federal, de la misma forma que defenderá el mandato de la próxima presidenta de México.

Finalmente, indicó que su llamado a la unidad del movimiento y a la lealtad a los principios no impedirán que luche por lo que cree, además de que haga un llamado a la injusticia que se está presentando, desde su perspectiva, en Morena. Agregó que a los principios de no mentir no robar y no traicionar, “habrá que sumar los de no simular y no claudicar”.

Ante lo anterior, llamó a la militancia de toda la 4T, especialmente a la de Morena, a cuestionar lo que está pasando: “(...) que no se distorsione mi sentir: convoco a la unidad del movimiento, convoco a la unidad de los partidos del movimiento, convoco a la unidad del pueblo y convoco a erradicar las prácticas que hemos combatido durante toda la vida”.