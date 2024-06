Carlos Loret de Mola explota contra AMLO tras deslindarse de orden de investigación de la UIF: “Tira la piedra y esconde la mano”

El periodista Carlos Loret de Mola contradice al presidente López Obrador asegura que en su gobierno no se toma acción hasta que él dé la orden (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@CarlosLoret)

El periodista Carlos Loret de Mola respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador después de que negó que fue él quien ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hacer una investigación en contra de Loret de Mola, su esposa, Víctor Trujillo y la empresa Latinus, donde tienen programas cada comunicador.

En su cuenta de X, antes Twitter, el periodista utilizó el dicho “tira la piedra y esconde la mano” por la investigación de la UIF, sin embargo, bajo su punto de vista considera que en el gobierno obradorista no se toman decisiones sin una orden del mandatario federal.

“El presidente tira la piedra y esconde la mano. Dice que él no pidió una investigación en nuestra contra, pero que “puede ser que la UIF” sí. Como si no supiéramos que en este gobierno no se mueve una hoja de papel sin la orden de López Obrador”, reprochó el periodista en sus redes sociales.

Carlos Loret de Mola responde al presidente Andrés Manuel López Obrador tras negar investigación contra los periodistas y sus familiares (@CarlosLoret)

López Obrador sobre la investigación contra Carlos Loret de Mola

El titular del Ejecutivo negó que diera la orden y que haya una persecución en contra de los periodistas, quienes han criticado fuertemente su administración, y su familia. Aunque aprovechó para volver a señalar que es un “periodista muy rico” por las propiedades que tiene en zonas de prestigio o de grandes dimensiones.

”Yo no tengo necesidad. Primero por mis convicciones, por mis principios, pero también políticamente, qué voy a andar yo pidiendo que se investigue a Loret de Mola (...)”, dijo.

Asimismo, López Obrador dijo que Carlos Loret de Mola lo señala como responsable de la investigación de la UIF como “excusa” o “pretexto”.

“No me vengan que les pagan tanto porque son muy buenos periodistas, no esa paga es para hacer trabajo sucio, no me consta de que tenga dinero, debe tener, pero no me consta, no tengo yo pruebas. Nosotros no investigamos a nadie, a nadie, no hay censura para nadie, que no nos agarre a nosotros de excusa de pretexto”, sentenció.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la indagación contra los periodistas y la empresa, pero la periodista Peniley Ramírez compartió en su columna en Reforma que se solicitó información de la cuentas bancarias, estados de cuenta mensuales, transacciones, movimientos nacionales e internacionales, entre otros datos financieros.