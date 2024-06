Majo Aguilar rompe el silencio tras criticado romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal: “Me afecta mucho” (@majo__aguilar, X)

Majo Aguilar es una joven y famosa cantante que en los últimos años ha comenzado a ganar gran fama internacional gracias a su impactante voz y el hecho de que pertenece a una de las dinastías más famosas del regional mexicano: los Aguilar. Sin embargo, el criticado romance de su prima, Ángela Aguilar, y Christian Nodal, también la ha “embarcado” en la polémica que actualmente protagoniza la familia.

En un reciente encuentro con los medios, la nominada a los Latin Grammys compartió que era momento de romper el silencio en torno al escandaloso tema de su familia y el ex de Belinda y Cazzu. Bajo el argumento de que “el que calla, otorga”, la cantante no dudó en defender a su prima y pedirle a sus seguidores o fans de la dinastía que no se sumen a los reclamos que hay en redes sociales.

“Yo le quiero decir a mi gente, a mi comunidad, a mis fans, que yo sé que son hermosos, a mí no me gusta, ni me benefician, ni me apoyan hablando gacho de mi familia. Yo puedo entender que alguien les pueda caer mal, que les pueda caer bien, pero sí, no apoyo eso, no me gusta. Mis fans saben que yo no le entro a eso, que me parece muy fuerte”, inició Majo Aguilar.

Las dos cantante confirmaron que tienen una buena relación como familia y no una rivalidad. (Instagram @Angelaguilar)

Majo Aguilar asegura que romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal afecta a la Dinastía Aguilar

La famosa cantante que ya incluso ha participado como jurado en reality shows de canto de TV Azteca y que en el pasado era comparada con Ángela Aguilar no dudó en asegurar que esta polémica que involucra a toda su familia, incluyendo a su abuela Flor Silvestre, ha sido un factor importante par que más de un miembro actualmente la esté pasando mal ya sea en redes sociales como en los encuentros con la prensa.

“Claro que llegan a afectar y eso ha sido muy duro también, a nadie le gusta que hablen feo de su familia y a nadie le gusta que hablen mal de ellos (...) Yo soy una persona muy sensible y la verdad es que sí me afecta mucho cuando me llegan a decir cosas sobre gente que es mi familia, duele y es complejo como persona”.

¿Qué piensa Majo Aguilar del romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Aunque no mencionó directamente al ex de Belinda o a su prima, así como el tema de la polémica que viven por su romance a meses de haber tenido él una hija con Cazzu, Majo Aguilar mandó los mejores deseos.

¿Qué piensa Majo Aguilar del romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal? (Instagram: @angela_aguilar_ // @majo__aguilar)

“Yo siempre lo único que voy a desear es que, a cada persona, y más si es mi familia, les vaya muy bien en sus sueños, en la vida, en todo”, finalizó.