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Así son las lujosas propiedades de Luis Armando Reynoso, hijo del exgobernador de Aguascalientes, en Dubái

La familia de Reynoso Femat acostumbraba presumir sus vacaciones en esta ciudad mientras el exmandatario era investigado por las autoridades

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El hijo del exmandatario Reynoso Femat cuenta con tres inmuebles en la ciudad conocida por su moderna arquitectura, así como por ser un paraíso fiscal. (Foto del complejo, obtenida de OMNIYAT.COM)
El hijo del exmandatario Reynoso Femat cuenta con tres inmuebles en la ciudad conocida por su moderna arquitectura, así como por ser un paraíso fiscal. (Foto del complejo, obtenida de OMNIYAT.COM)

Luis Armando Reynoso Femat fue gobernador del estado de Aguascalientes entre 2004 y 2010. Desde abril de 2012 ha enfrentado múltiples investigaciones por ejercicio indebido del servicio público y defraudación fiscal y ahora, gracias a un proyecto encabezado por el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP), se sabe que su hijo tiene al menos tres propiedades en Dubái.

Documentos filtrados del Departamento de Tierras de Dubái, a los que tuvo acceso la periodista Mariana Betanzos de El Universal, revelan que los inmuebles que están a nombre de Luis Armando Reynoso López —hijo del exgobernador— se encuentran en varias de las zonas más ostentosas de la ciudad emiratí, ubicada como un importante paraíso de blanqueo inmobiliario.

Una de sus propiedades, acorde con el citado medio, se ubica en el edificio The Opus, una construcción que se anuncia como ideal para “aquellos que tienen un buen ojo y un gusto por lo extraordinario”.

En el mismo complejo conviven ostentosas residencias, el hotel ME Dubai, oficinas y restaurantes. De acuerdo con un anuncio del medio The Gulf Times, la residencia a nombre de Reynoso López está en el quinto piso del edificio, tiene un valor de dos millones 213 mil 700 dólares (más de 36 millones de pesos) y estaría en proceso de ser vendida.

Imagen referencial de una de las recámaras de los departamentos construidos en The Opus. (Foto del complejo, obtenida de OMNIYAT.COM)
Imagen referencial de una de las recámaras de los departamentos construidos en The Opus. (Foto del complejo, obtenida de OMNIYAT.COM)

Otra de las propiedades que estarían registradas a nombre de Reynoso López, según El Universal, se ubica en el Burj Lake Hotel —también llamado The Address—, un rascacielos de uso residencial que cuenta con 626 departamentos e incluye un hotel cinco estrellas.

Con sus 302 metros de alto y 178 mil metros cuadrados de superficie, el Burj Lake Hotel es una de las construcciones más suntuosas en el mundo que cumple con funciones de alojamiento. Aquí, el hijo del exgobernador tendría un inmueble de con valor de dos millones 13 mil 600 dólares (poco más de 33 millones de pesos).

El Burj Lake Hotel está en la misma zona que el Burj Al Khalifa, el rascacielos más alto del mundo. (REUTERS/Abdelhadi Ramahi)
El Burj Lake Hotel está en la misma zona que el Burj Al Khalifa, el rascacielos más alto del mundo. (REUTERS/Abdelhadi Ramahi)
Imagen de una de las recámaras principales de los departamentos en el Burj Lake Hotel. (Obtenida de addresshotels.com)
Imagen de una de las recámaras principales de los departamentos en el Burj Lake Hotel. (Obtenida de addresshotels.com)

El reportaje de Betanzos en El Universal expone que la tercera de las propiedades que Reynoso López tiene en la opulenta ciudad de Dubái está en Jumeirah Beach Residence (JBR), una comunidad que cuenta con acceso directo al Golfo Pérsico y se compone de 40 torres.

Asentada en la zona de Dubai Marina, JBR se ha consolidado como una de las mayores atracciones de la región. El departamento de Reynoso López en esta ubicación tiene un costo de 715 mil 400 dólares (11 millones 795 mil pesos).

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