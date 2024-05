Eduardo Videgaray y El Estaca explotan contra periodistas por difundir sus comentarios sobre Lucerito Mijares: “Bola de miserables”

Eduardo Videgaray y El Estaca han sido duramente criticados por sus comentarios sobre Lucerito Mijares (Foto: Los 40)

Eduardo Videgaray, su esposa Sofía Rivera Torres y José Ramón San Cristobal “El Estaca” siguen en medio de la conversación por los chistes que hicieron en días pasados sobre Lucerito Mijares, hija de los cantantes Lucero y Manuel Mijares.

Y es que durante una emisión de su programa nocturno ¡Qué importa! los presentadores aprovecharon unas declaraciones de la joven cantante para jugar con la idea de que “parece hombre”, y con su peculiar sentido del humor hicieron declaraciones que han sido consideradas como bullying por gran parte del público mexicano.

El tema se viralizó y no han sido pocos los internautas que se fueron en contra de los conductores por “poco empáticos” y por “hablar del físico de una mujer”. Tras ello, la propia Lucero defendió a su hija y, sin mencionarlos directamente, los tachó de mediocres.

Sin mencionar sus nombres, Lucero llamó "mediocres" a quienes critican a su hija. Foto: X

“Hermosa nena joven admirable. Mi @LuceroMijaresOf Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente. No nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás”, escribió al retuitear un video de su hija.

Tras ello, los también locutores del programa de radio La Corneta respondieron, muy a su estilo, al mensaje de la intérprete de Veleta e incluso le ofrecieron una disculpa que muchos consideraron “obligada”.

“Hicimos unos chistes, la verdad no sentí que fueran ofensivos. Cuando uno hace chistes, cuando uno hace humor siempre está el riesgo que alguien se ofenda, en este caso se ofendió mucha gente en redes sociales”, mencionó “El Estaca” en su programa de Imagen TV.

Los presentadores se disculparon públicamente con la cantante por hacer chistes sobre su cuerpo. Crédito: @ImagenTVMex, X

“Lo que ella dijo que a veces no se arregla y va con una gorra al cine y le dicen ‘pásele joven’ y ella lo toma con humor, nosotros le creímos”, dijo Videgaray.

“Fueron unos chistes bastante leves, a algunas personas no les gustaron y ahí se hizo una bola de nieve gigante”, continuó “El Estaca”.

Sin embargo, y tras un mensaje en Twitter de Lucero asegurando que los conductores están “Cancelados para siempre”, el tema sigue dando de qué hablar.

Tras la cancelación de Lucero, Imagen TV eliminó las disculpas de sus conductores (Foto: Recorte)

Los conductores explotan contra los periodistas de espectáculos

Luego del revuelo inicial, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristobal hablaron sobre la manera en que los medios de comunicación han tratado el tema y fue entonces cuando se lanzaron contra los periodistas de espectáculos.

“Toda la bola de gusanos escatófagos de los medios de espectáculos, se han dado vuelo esta bola de miserables, pero bueno, y me da lo mismo, eso sí se los quiero dejar muy en claro, y lo voy a decir en muy buen español, me vale madres, de verdad. Y nada más lo estoy mencionando porque me parece muy interesante el fenómeno de cómo hacen de una cosa, en verdad, que no se me hace para nada relevante un pedo gigante y mundial que dentro de dos semanas se les va a olvidar, güey, porque así son, así somos”, dijo el conductor de 55 años en una reciente emisión de La Corneta.

“Además se la van a pelar porque vamos a seguir haciendo los chistes que se nos dé la gana, no de quien ya se quejó, esa es nuestra política, nunca más la volveremos a mencionar, punto, adiós”, añadió Eduardo Videgaray.

Los conductores criticaron la manera en que se ha manejado su escándalo Crédito: Los 40 principales

Así mimso, en la emisión de este 9 de mayo, los conductores volvieron a hablar sobre el tema y así se refieron a los reporteros que han difundido el escándalo.

“Esos gusanos carroñeros de la prensa de espectáculos, a los cuales por cierto les mando un saludo hasta sus casas y a la casa de la más vieja de su familia”, dijo “El Estaca”.

“De nada por el festín que les hemos servido”, dijo Eduardo Videgaray en respuesta. Tras ello, San Cristobal se burló de los salarios de los representantes de la prensa rosa. “Ya pueden seguir percibiendo sus sueldetes lastimeros y comiendo hoy”.