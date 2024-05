Esposa de Eli Roth, director de ‘Hostal’, va al Mercado de Sonora en CDMX para ver la santería

Conferencia de Prensa en la Ciudad de México, con Eli Roth Crédito: Martín Mariscal, Infobae

Eli Roth es uno de los directores de cine que son una referencia cuando del género de terror se habla, pues con películas como Hostal o Viernes negro consolidó una carrera de gran respeto en la industria internacional.

Ahora, con motivo de su presentación en la Comic Culture Experience (CCXP), el famoso visitó México y confesó que su esposa acudió al Mercado de Sonora para ver la santería. Asimismo, rememoró su primera visita al país.

“Es la segunda vez que he estado en esta convención, la primera fue en CCXP Brasil y México me encanta, la última vez que vine (a México) presenté la película Hostal, pero había una persona que se volvió loca, me empezó a gritar y a decir que cómo había hecho esta película con tantas escenas y me tuvieron que sacar tras bambalinas”, comentó durante la conferencia de prensa de Borderlands.

¿Qué hay en el mercado de Sonora?

Varios medios de circulación nacional han documentado a lo largo de los años todo lo que puede encontrarse en el mercado de Sonora. Pues es común que entre los pasillos de este lugar no sólo existan puestos que ofrecen herbolaria para rituales, sino que también hay otros objetos que se utilizan para fines de santería.

En este mercado encontrarás juguetes de todo tipo. FOTO: Cuartoscuro

En un recorrido que hizo Paola Rojas para Noticieros Televisa llegó a mostrar que en este sitio se venden desde amuletos, velas y tradición. Asimismo, en el sitio se pueden hacer limpias y también durante muchos años se venden animales que, en ocasiones, llegan a ser sacrificados como parte de ritos religiosos.

El 5 de octubre de 2023, una Organización No Gubernamental (ONG) ganó un amparo contra la venta ilegal de animales en este lugar.

Esposa de Eli Roth va al mercado

Durante su conferencia de prensa, Eli Roth comentó que se sentía muy a gusto visitando el país y que su pareja también fue con él durante este viaje.

(FB/VaPorSusDerechos)

El director de cine explicó que estaba fascinado con México y con todo lo que ofrece el país: “Mi esposa está turisteando en México hoy y fue... ¿dónde está el lugar donde venden santería?.. al mercado de Sonora, ella estuvo ahí e, incluso, dijo que hasta se mudaría a México. Así que estar aquí me hace sentir como en casa”.