CCXP México 2024: sigue EN VIVO hoy 3 de mayo la primer edición de la Comic Culture Experience del país

Eli Roth dice que quiere trabajar con Eugenio Derbez

En conferencia el director, Eli Roth mencionó que admira un sinfín de artistas nacionales, especialmente a Eugenio Derbez.”Con Eugenio es una persona que me gusta mucho como actor, hemos intentado trabajar como cuatro veces en una película mía, pero no se ha podido por los tiempos, me parece divertido, dramático, espero que se pueda”, mencionó.