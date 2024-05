Así presentó Gustavo Adolfo Infante a Ingrid Coronado, conductora señalada de exigir su salida de ‘Sale el Sol’ | VIDEO

Ingrid Coronado llega junto a Mauricio Islas y Mark Tacher a la nueva temporada del matutino de Imagen Televisión. Fotos: @ingridcoronadomx, @deprimeramanoitv

El matutino Sale el Sol inicia una nueva etapa este lunes 6 de mayo, que será comandada por Mark Tacher, Mauricio Islas e Ingrid Coronado. La llegada de los nuevos conductores ha generado expectativa en redes sociales por su trayectoria, pero también por el morbo que ha generado la contratación de la ex Garibaldi, quien fue señalada solicitar la salida de Gustavo Adolfo Infante del matutino.

El viernes 3 de mayo, como lo adelantó en una columna en un periódico de circulación nacional, Gustavo Adolfo Infante se despidió de la audiencia del programa, donde colaboró durante siete años:

“He estado y he tenido la suerte y la fortuna que me permitió Imagen Televisión trabajar en el matutino. Hoy me despido sin despedirme del todo. Vienen cambios que ya muchos de ustedes lo saben, se avecina una nueva alineación de compañeros conductores, que son una fiera en la conducción, que los van a llenar de entretenimiento”, dijo.

Posteriormente, en el programa De Primera Mano, el ‘Periodista de las Exclusivas’ presentó oficialmente a los nuevos conductores de Sale el Sol. Aunque era un secreto a voces, la confirmación de Islas, Tacher e Ingrid Coronado como los nuevos presentadores de la emisión matutina revivió la versión de que Infante abandonó el proyecto a solicitud de Coronado, quien interpuso una denuncia contra el periodista por presuntamente haberla violentado.

Mauricio Islas, Ingrid Coronado y Mark Tacher llegarían al matutino "Sale el Sol", de acuerdo con el periodista Mitch Ruvalcaba. Foto: Instagram

¿Por qué Gustavo Adolfo Infante tenía una orden de alejamiento de Ingrid Coronado?

En 2021, Gustavo Adolfo Infante consignó una polémica entre Ingrid Coronado y su ex pareja, Charly López, quien acusó a la presentadora de despojo de una propiedad y de causar un distanciamiento con su hijo en común. El ex Garibaldi se presentó en De Primera Mano, programa de Infante.

Ingrid Coronado demandó por violencia mediática y de género a Gustavo Adolfo Infante por darle espacio a Charly López. En diciembre de 2021, a la salida de un tribunal en la Ciudad de México, Infante concedió una entrevista a las cámaras de Sale el Sol, donde aclaró que Ingrid Coronado solicitó medidas de protección que derivaban en una serie de disposiciones que él debía acatar, como bajar de las plataformas digitales las entrevistas de López, así como no acercarse a Ingrid Coronado.

“Como yo hice la entrevista a mí también se me hicieron las medidas de protección, me piden que no me acerque a ella, que no vaya a su domicilio, que no me comunique con ella y que se bajen los videos donde se declaró, todo eso está hecho”, explicó el comunicador.

Gustavo Adolfo Infante habló de la llegada de Ingrid Coronado y el resto de nuevo conductores del matutino "Sale el Sol" Crédito: @deprimeramanotv, X

Así presentó Infante a su nueva ‘compañera’

A finales de marzo, casi dos años y medio después de verse en tribunales, Gustavo Adolfo Infante adelantó su salida de Sale el Sol. De acuerdo con el periodista, tomó la decisión para cumplir con las nuevas funciones que la empresa le encomendó como director de Espectáculos de la televisora.

Sin embargo, la periodista Lupita Martínez dejó entrever en X que la renuncia de Infante se dio debido a que Ingrid Coronado pidió que no formara parte de la nueva etapa del matutino. Pese a la fuerza que adquirió esta versión, el viernes 3 de mayo, Gustavo Adolfo Infante se deshizo en halagos hacia Mauricio Islas, Mark Tacher e Ingrid Coronado:

“Son tres profesionales, tres caras nuevas para la pantalla de Imagen Televisión que van a estar junto con Mariana Ochoa y Paulina Mercado haciendo el pull titular en la conducción. Creo que estamos más que cubiertos con esta nueva alineación de profesionales de la comunicación”, dijo el periodista.

Al margen de la controversia entre Gustavo Adolfo Infante e Ingrid Coronado, la nueva etapa de Sale el Sol ha dividido comentarios en redes sociales: “Debe llamarse ‘Venga El Sol’ mucha gente de @VengaLaAlegria”; “Ay no, ver a Ingrid Coronado qué pereza. Ya con Paulina era insufrible y ahora ella. Qué lástima. Jean, Mariana, Gaby, Rafa y la chica jovencita estaban perfectos”, se le en la publicación de De Primera Mano.