Dua Lupita, famosa cajera del OXXO, es acosada en la calle; documenta lo que pasó: “Para que no te vayas sola” | VIDEO

La tiktoker iba de camino a su trabajo cuando se encontró con dos supuestos fans. (TikTok @duaalupita)

En México, el acoso sexual continúa siendo un grave problema social que impacta a mujeres de todas las edades y condiciones socioeconómicas en todo el país. Manifestándose de diversas formas, desde comentarios despectivos hasta agresiones físicas, este tipo de violencia de género parece no distinguir contexto ni lugar.

Una reciente víctima de esta problemática es la tiktoker conocida como Dua Lupita, quien adquirió notoriedad por compartir su vida cotidiana trabajando en una tienda Oxxo. El incidente de acoso que sufrió pone de manifiesto la vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres en México, independientemente de su popularidad en redes sociales o su ámbito laboral.

La tiktoker mencionó que no necesita un raide ya que había llegado a su trabajo. (TikTok @duaalupita)

El episodio de acoso quedó registrado en un video publicado por la misma Dua Lupita, en el que se le observa apresurándose para llegar a su turno nocturno en el Oxxo cercano a su domicilio. En el material, se evidencia cómo dos individuos, autoproclamándose como fans, intentan persuadirla para que se suba a su vehículo, ofreciendo darle un “raite” a su lugar de trabajo.

La conversación, llena de insistencia por parte de los acosadores, muestra un claro ejemplo del tipo de acoso que muchas mujeres enfrentan diariamente en las calles del país. A pesar de la negativa y evidente incomodidad de Dua Lupita, los individuos persisten en su intento de convencerla, llegando incluso a insultarla ante su rechazo definitivo.

“Literal voy corriendo porque vivo a tres minutos de mi trabajo y ya se me está haciendo tarde, no sé por qué soy así. Sí, qué onda, yo soy Dua Lupita,” menciona al inicio del video, intentando evitar el confrontamiento. Pero sus acosadores insisten, “¿No quieres que te demos un raide? Ohh vente, hombre, no pasa nada. Ohh nombre. Súbete, apoco no quieres, para que no te vayas sola,” a lo que ella responde firmemente “No, en serio muchas gracias, ya voy a llegar.”

Finalmente, frente a los insultos recibidos por negarse a subir al automóvil de los acosadores “Como quieras, ni nal... tienes”. Dua Lupita destaca, “Pendejo, si lo grabé. Bueno les decía que iba tarde al trabajo.”

Este incidente subraya la urgente necesidad de reforzar las medidas y políticas públicas en contra del acoso sexual en México, promoviendo un entorno más seguro para todas las mujeres en el país.