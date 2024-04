AMLO informa cuáles serán los últimos eventos que tendrá antes de dejar la presidencia: “Después ya no nos vamos a ver”

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la conferencia La Mañanera (Jovani Pérez)

A unos meses de dejar su mandato, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detalló cuáles serán los últimos eventos importantes que presidirá este año antes de dejar la silla presidencial.

Durante su conferencia matutina de este jueves, el mandatario mexicano dio a conocer que las dos fechas importantes que presidirá un mes antes de entregar el poder son:

El domingo 1 de septiembre, momento de emisión del Informe Presidencial, donde se detallan los avances del mandatario en varios temas que benefician al país.

Mientras que la segunda fecha importante será el domingo 15 de septiembre, ya que encabezará el Grito de Independencia desde el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, donde se prevé la presencia de algunas bandas musicales para amenizar esta conmemoración.

“No es discurso, nada más los Vivas, pero es la fiesta cívica más importante del país”, expresó el mandatario sobre el festejo del 15 de septiembre.

La Banda MS será una de las agrupaciones que amenizará la fiesta en el Zócalo. (Foto: Jesús Abraham Aviles)

Durante la conmemoración del Grito de Indepencia se espera la participación de la Banda MS, como uno de los invitados de honor en la plancha del Zócalo de la CDMX, además de la invitación de otros grupos musicales del estado de Oaxaca y de Mariachi para cerrar con broche de oro.

El político tabasqueño destacó que el aniversario de la Independencia de México, será uno de los festejos más importantes, ya que será el último evento masivo que encabece antes de entregar la banda presidencial el 1 de octubre, día feriado para todos los ciudadanos en el país.

¿Cuándo será su última mañanera?

Por su parte, el mandatario mexicano destacó que también es importante darle lugar a sus tradicionales conferencias mañaneras. De ese modo, dio a conocer que la última será el día 30 de septiembre.

“Vamos a estar hasta el último día. El 30 en la mañana y luego ya me voy a preparar, planchar la banda, para entregarla”.

El presidente López Obardor dio a conocer cuál será su última mañanera. Crédito: Cuartoscuro

En ese sentido, se dio a conocer que su mandato concluirá a las 12:00 de la noche del día 30 de septiembre. La ceremonia oficial de la entrega del nuevo mandato será el 1 de octubre.

Respecto a sus actividades que realizará después de dejar la presidencia, López Obrador destacó que lo único que hará será dedicarse a trabajos de investigación. Por ejemplo, dio a conocer que uno de ellos sería relacionado con las sociedades en Latinoamércia.

“Después ya no nos vamos a ver, porque yo me jubiló y no voy a participar en ningún acto. No voy a estar en ninguna conferencia. No me voy a fotografiar y ya nada de política”, expresó.

AMLO refirió que su investigación a la que planea dedicarse le llevará al menos 5 años, ya que tiene pocos testimonios y las “tradiciones de glifos” son muy pocas, en el caso de la cultura Maya. Es decir, los símbolos, escritos o grabados de ese sistema de escritura.

Además, insistió que será muy respetuoso de la persona que lo reemplace en el poder, así como del proceso de transición que se realizará este año.