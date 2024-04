¿Cuándo será la última Mañanera de AMLO? Ésta es la fecha exacta

El presidente López Obrador reveló cuándo será su última conferencia de prensa matutina. (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)

A cinco meses y cinco días de que el actual sexenio llegue a su fin, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó algunos de sus últimos actos públicos y reveló la fecha exacta de la última conferencia de prensa matutina que encabezará en Palacio Nacional.

Este 25 de abril, desde la sede del Poder Ejecutivo como de costumbre, el mandatario federal recordó que este 2024 será el primer año en el que un mandato presidencial termine un mes antes, por lo que en lugar de pasar el mando el primer día de diciembre lo hará el 1 de octubre.

Bajo esa línea, recordó que su último evento público será el grito de Independencia desde el Zócalo capitalino; mismo que, aseguró, será muy especial.

Sin embargo, recordó que durante 10 días más se dejará ver a través de su tradicional ‘Mañanera’. La última emisión, según informó, se realizará el lunes 30 de septiembre de 2024.

“Nos vamos a seguir encontrando, hay que darle su lugar a las ‘Mañaneras’, vamos a estar aquí todos los días de lunes a viernes; hasta el último día. (...) El 30 en la mañana, todos, la última ‘Mañanera’ y ya me voy a planchar la banda para entregarla”, declaró.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su conferencia de prensa matutina lunes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Mario Guzmán

Adicionalmente, y tal como había mencionado hace unos días, refirió estar analizando la posibilidad de realizar una “gira de despedida” por toda la República. Pero, en caso de que no prospere este plan, aseguró que su discurso de despedida sería emitido el 1 de septiembre, día en el que presentará el Sexto Informe de Gobierno.

“Pensé, porque la gente es muy cariñosa, antes de irme hacer un recorrido, cuando menos ir a la capital de un estado, 32 actos. Pero también ya nos hemos visto mucho y estoy analizando si nada más hacemos el informe”, comentó.

Asimismo, recordó que una vez que entregue la banda presidencial a su sucesor o sucesora, tratará de llevar su vida lo más privado que se pueda.

“Entrego la banda, se termina la ceremonia y me voy. Después ya no nos vamos a ver, ¿por qué? porque yo me jubilo. Yo no voy a participar en ningún acto o conferencia. Voy a procurar que no me tomen fotografías y ya nada de política, voy a dedicarme a hacer un trabajo de investigación”, agregó.

¿Qué día se llevó a cabo la primera ‘Mañanera’?

La primera conferencia de prensa matutina encabezada por López Obrador se llevó a cabo el lunes 3 de diciembre de 2018, día en el que también realizó su primera reunión con el gabinete de seguridad.

Aquella vez, hizo un recuento de sus primeros actos públicos, habló sobre la posibilidad de abrir Los Pinos a la ciudadanía, reiteró la importancia de la relación de México con Estados Unidos-Canadá y retomó temas sobre seguridad y migración.

Por otra parte, destaca que en 2023 López Obrador fue nombrado como el streamer más visto de toda Latinoamérica. Esto tras haber acumulado 49.08 millones de vistas a través de su canal de YouTube ‘Andrés Manuel López Obrador’. Actualmente posee 4.3 millones de suscriptores.