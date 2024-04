Eclipse solar 2024: en qué municipios de Nuevo León se oscurecerá más

Protección ocular adecuada: Nunca observes el sol directamente sin protección especializada. Las gafas para eclipse, que cumplen con la norma internacional ISO 12312-2, son esenciales para proteger tus ojos de la intensa luz solar. No uses lentes de sol regulares, radiografías, CDs, películas fotográficas o cualquier otro material casero, ya que no ofrecen la protección adecuada.