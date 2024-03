Eclipse Solar 2024: este es el municipio donde más se oscurecerá en Jalisco

Un eclipse solar total ocurrirá el próximo 8 de abril del 2024 (Freepik)

El 2024 será el año de uno de los eclipses solares más impresionantes que podrán verse en la historia de México. La NASA calificó a nuestro país como el mejor lugar del mundo para ver el fenómeno astronómico, pues más de un estado de la República tendrá la fortuna de experimentar el oscurecimiento que ocurre cuando se presenta un eclipse.

Si bien en estados como Sinaloa, Durango y Coahuila y zonas costeras como Mazatlán se presentará un alto nivel de oscuridad (llegando al 100% en varios puntos de esa franja), hay otras partes de México donde también se va a presenciar muy bien, como Jalisco.

El estado de Jalisco, que colinda con Nayarit y está muy cerca de Sinaloa, no se oscurecerá del todo ante el eclipse; sin embargo, sí que habrá un alto nivel de oscuridad. La Zona Metropolitana de Guadalajara, que comprende varios municipios como San Pedro Tlaquepaque, Zapopan, El Salto, Tonalá, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Zapotlanejo, Acatlán de Juárez, gozará de un 91% de oscuridad.

El eclipse solar total del 2024 oscurecerá 55 lugares en México

No obstante, esta no es la zona de Jalisco donde habrá mejor visualización. Más al norte del estado, se encuentra el municipio de Huejuquilla, una región que se encuentra debajo de Zacatecas y dentro de la Sierra Madre Occidental.

En dicha zona, que se encuentra bastante lejos de la capital de Jalisco, habrá un oscurecimiento de hasta 97.1%, según la Universidad de Guadalajara, que también indica que el eclipse va a comenzar cerca de las 10 de la mañana con 50 minutos, y terminará a la 1 de la tarde con 32 minutos. El mayor punto de visibilidad será a las 12 del mediodía con 9 minutos.

Aunque en Jalisco el nivel de oscuridad no será tan intensos como en otras partes del país, sin duda hay una excelente ubicación para experimentarlo. Igual que otras zonas del país, Jalisco, especialmente aquellos lugares mejor ubicados, estará recibiendo a cientos de miles de turistas, no sólo nacionales, sino también extranjeros, que esperan sorprenderse con un evento astronómico que no volverá a repetirse hasta dentro de muchos años.

Huejuquilla es el mejor lugar de Jalisco para ver el eclipse solar Crédito: X/@micasrey

Los eclipses solares pueden ser observados desde lugares específicos de la Tierra y requieren precauciones especiales para su observación a fin de proteger la vista. Si vas a vivirlo desde Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara o el municipio de Huejuquilla, toma en cuenta las recomendaciones que te dejamos a continuación.

La forma correcta de ver un eclipse

La principal recomendación a la hora de estar frente al eclipse solar que oscurecerá a México el 8 de abril del 2024 es proteger tu vista. Mirar el fenómeno astronómico directamente puede ocasionar complicaciones muy serias a tu salud visual e incluso enfermedades. La poderosa luz que irradia el evento puede dañar seriamente y para siempre a tus ojos.

Para observar un eclipse, es necesario usar lentes especiales de eclipse solar que cumplan con los estándares internacionales de seguridad (ISO 12312-2). Estos lentes deben ser verificados cuidadosamente antes de su uso para asegurarse de que no estén rayados o dañados.

Para ver el eclipse es necesario usar lentes especiales. Foto: Elvis González/EPA, vía Shutterstock

Evita el uso de cámaras, telescopios o binoculares sin el filtro solar adecuado: Estos dispositivos concentran la luz solar, lo que puede causar daños severos en los ojos si se utilizan sin los filtros solares especializados. Antes de un eclipse, es recomendable informarse sobre las recomendaciones específicas y horarios detallados para su observación segura en la localidad en la que se encuentre.