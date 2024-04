CONFIRMADO: Blink-182 canceló TODOS sus conciertos restantes en CDMX; ésta sería la razón

La banda no se presentará en ninguna de sus fechas en el Palacio de los Deportes. (Ocesa)

Luego de mucha especulación en redes sociales, finalmente lo peor ha sido confirmado: los conciertos restantes que Blink-182 tenía programados en la Ciudad de México han sido cancelados.

La banda todavía tenía programadas tres fechas en el Palacio de los Deportes de la capital mexicana. La primera de ellas el pasado 3 de abril, la siguiente el viernes 5 y la última el sábado 6. La del miércoles fue cancelada el mismo día, y este viernes por la mañana se confirmó que las dos siguientes sufrirán el mismo destino.

De acuerdo con el comunicado oficial compartido por Ocesa, la promotora de eventos masivos de entretenimiento, la razón de la cancelación de los show es por “enfermedad”. Sin embargo, no reveló más detalles.

¿Por qué cancelaron?

Tras 15 años de espera, Blink 182 se presentará en la CDMX. (Facebook Blink 182)

Cabe resaltar que el pasado martes 2 de abril, Blink-182 sí realizó la primera de sus presentaciones en el Palacio de los Deportes. Lo anterior porque los integrantes de la banda todavía no se encontraban enfermos.

Previamente, cuando se canceló la primera fecha del 3 de abril, se informó que la razón principal para cancelar era porque el estado de salud de Mark Hoppus era complicado, con un infección respiratoria en proceso.

El cantante aseguró, en un comunicado posterior al anuncio de la cancelación, que no sólo él, sino varios miembros del equipo también se encuentran enfermos. Esto fue lo que dijo:

“No tomamos la cancelación a la ligera. Sabemos que la gente reservó vuelos, hoteles, hizo planes y consiguió niñeras. Nuestra banda y el crew están enfermos, tuvimos múltiples y largas discusiones durante toda la mañana dentro de la banda, con los promotores y los managers. Intentamos cambiar la fecha, probamos todas las soluciones posibles, pero esta es la realidad.”

Comunicado de Ocesa.

De acuerdo con Hoppus, primero creyó que se trataban sólo de alergias. Salió a dar un paseo por la ciudad con su esposa, pero se sintió peor. Volvió al hotel para ser atendido por un médico y ser suministrado con fármacos.

“Agradecemos su comprensión y apoyo. Para mí y mi enfermedad: visité a un médico local y hablé con el médico en casa, estoy tomando varios medicamentos y he estado en cama los últimos 3 días excepto para ir al concierto [del 2 de abril] y ayer tenía la esperanza de que fueran sólo alergias y llevé a mi esposa de compras, regresé al hotel y me sentí peor, vi al médico... tenía una infección aguda en la garganta y bronquitis grave, recibí los medicamentos de inmediato... he estado en tratamiento desde entonces”, escribió.

Cabe resaltar que las cuatro fechas de este abril del 2024, originalmente tendrían que haberse llevado a cabo el año pasado. En aquella ocasión la banda también canceló sus presentaciones porque uno de los integrantes tenía un dedo fracturado.