AMLO critica a juez por NO autorizar arresto contra el segundo tirador de Luis Donaldo Colosio: “Se atrevió a decir que era una cosa mía”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a un juez por querer dar “carpetazo” al caso de investigación del asesinato del excandidato del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, debido a que solicitó una orden de aprehensión en contra del segundo tirador.

Durante la conferencia mañanera de este viernes, el mandatario mexicano recordó el tema del caso Colosio, donde incluso ayer anunció que solicitará a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), un informe sobre la investigación, por lo que esta mañana se lanzó otra vez contra el poder judicial.

“Estábamos hablando ayer de que el juez no autorizó la orden de aprehensión del segundo tirador de Luis Donaldo. Se atrevió a decir que era una cosa mía y que por lo mismo no, que yo no estaba enterado. No es mi fuerte la venganza”.

Esto luego de que el pasado jueves 4 de abril, el mandatario reiteró que el Poder Judicial “silencia el hecho de que hubo un segundo tirador”, así se refirió a Jorge Antonio Sánchez, agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), organismo de espionaje del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Por ello, esta mañana insistió en el tema de que le echan la culpa y anunció: “Yo no podría ser feliz como lo soy. No puede estar uno tranquilo con su conciencia, si uno miente roba, si uno traiciona al pueblo, pues no o puede ser feliz”.

Insistió en que sí sabía del segundo tirador, pero no sabía que Genaro García Luna había iniciado su carrera en el Cisen en el centro de espionaje, durante el sexenio de Carlos Salinas.

“Por qué tantos secuestros de los hombres más ricos de México. Estamos hablando de asesinatos hasta de un cardenal ¿Cómo lograron callar todo eso? ¿Vivíamos en una democracia? ¿Se garantizaba el derecho del pueblo a la información?, ¿Se ejercía la libertad de expresión?”, fueron algunas interrogantes que hizo AMLO para criticar el sexenio de Carlos Salinas, así como de García Luna.

Reiteró que el Poder Judicial debería renovarse y por ello, se espera que en un futuro se pueda elegir a magistrados y jueces.

Esto luego de que el Poder Judicial concedió un fallo a favor de Jesús Murillo Karam, ex titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), para que continúe en prisión domiciliaria su proceso penal, por delitos relacionados con desaparición forzada, coalición de servidores públicos y tortura en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Sobre el caso Colosio, también será necesario detallar que el hijo del excandidato presidencial y alcalde con licencia de Monterrey. Luis Donaldo Colosio Riojas, reiteró que ha perdonado al asesino confeso Mario Aburto por arrebatarle la vida a su padre.