El presidente López Obrador decidió salir de la residencia de Los Pinos en su administración (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

La llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia de la República rompió con diversos esquemas instaurados en administraciones anteriores. Uno de ellos fue el establecimiento de la residencia oficial, la cual llevó fuera de Los Pinos para establecerla en el Palacio Nacional.

El suceso sentó un precedente en el poder ejecutivo federal, de tal suerte que en su periodo de campaña, la candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, fue cuestionada sobre el lugar en el que establecerá su residencia en caso de ganar las elecciones presidenciales. Al respecto, aseguró que volverá a Los Pinos, en una cabaña donde habitaba Vicente Fox.

En dicho espacio, AMLO habita con Beatriz Gutiérrez Müller (Youtube/@lopezobrador)

“No me siento emperador para vivir en un Palacio, me siento una ciudadana común y corriente (...) Realmente Los Pinos, yo no me imagino vivir en esa casotota, no la necesito, yo podría vivir en la cabaña que vivía Fox, sin problema, es mucho más grande que la casa que tengo, mi casa actual es de 250 metros, creo que esa tienen como 500 metros y el salón presidencial me parece bien para los eventos el López Mateos, yo creo que con eso es suficiente para poder trabajar ahí, un área de oficinas quizá, que veo que ahí han arreglado muchísimas zonas”, declaró Gálvez.

La respuesta de la candidata opositora puso en la conversación la residencia en la que habita en la actualidad Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual corresponde a un departamento construido al interior del Palacio Nacional, mismo que fue construido durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

En los muros del departamento figuran diversas obras de arte (Youtube/@lopezobrador)

Así es el departamento del Palacio Nacional donde vive AMLO

Si bien el presidente de la República ha sido reservado en brindar demasiada información sobre el espacio en el que habita en la actualidad, en un par de ocasiones ha revelado detalles de la vivienda en la que cohabita con la escritora Beatriz Gutiérrez Müller.

Durante una conferencia matutina que tuvo lugar el 30 de julio de 2019 dio a conocer detalles sobre el apartamento al cual llegó ocho días antes de la fecha mencionada. Cabe mencionar que en el mismo espacio llegaron a habitar Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa.

Se trata de un espacio de 300 metros cuadrados, el cual está conformado por tres recámaras, así como una sala-comedor, cocina y un baño. De hecho, en la comparecencia ante los medios de comunicación dio a conocer un plano que dejó ver, a grandes rasgos, la distribución del mismo.

AMLO decidió establecer su residencia oficial como presidente en el Palacio Nacional (Youtube/@lopezobrador)

De acuerdo con el esquema, es un departamento construido en forma de escuadra. En una de las alas de la estructura se encuentra la cocina, la sala y el comedor, así como un pequeño estudio. En tanto, en el ala del fondo se encuentran tres habitaciones.

“Este sitio ya estaba impactado como una construcción moderna dentro del Palacio, no está junto a los salones, todos los salones del Palacio, los corredores, desde luego los sitios históricos se conservan, no se van utilizar en lo cotidiano ni en el trabajo diario”, declaró en la conferencia.

Los planos del departamento fueron compartidos por el propio AMLO (Foto: Gobierno de México)

Un año después, en junio del 2020, Epigmenio Ibarra realizó una entrevista a Andrés Manuel López Obrador al interior de dicho espacio. Aunque tampoco se dieron a conocer muchos detalles sobre a residencia, sí fue posible apreciar la distribución de la sala comedor, así como la decoración.

En aquel momento, los muebles del comedor y la sala figuraron por estar conformados con madera en su estructura de soporte. y cojines en color verde. Los muros blancos contrastaron con los colores cálidos del piso y las alfombras. De igual manera, en las paredes lucieron diversos cuadros.