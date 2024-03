¿Lloraste? Estos son los mejores MEMES que dejó ‘Las mujeres ya no lloran’, el nuevo disco de Shakira

El nuevo álbum ya ganó siete discos de Platino. (Captura X)

Shakira se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales en México durante la mañana de este viernes 22 de marzo por el lanzamiento oficial de su disco: ‘Las mujeres ya no lloran’. Y es que pasaron aproximadamente siete años desde que lanzó su álbum ‘El Dorado’, por lo que sus millones de fans mexicanos esperaban con ansias escuchar sus nuevas composiciones.

Como era de esperarse, muchos internautas recurrieron a sus redes sociales para compartir su opinión tanto del álbum en general como de cada tema. La mayoría de las críticas fueron positivas y los mexicanos no dudaron en externar la ola de emociones que sintieron con cada tema a través de divertidos memes.

“Cómo, dónde y cuándo me recordó a la Shakira de los 90′s / 2000′s y estoy así (llorando)”. “Amé demasiado el disco de principio a fin es un viaje de emociones! Mi máxima favorita: Cómo Dónde y Cuándo”. “Shakira ha regresado oficialmente, una mujer poderosa, leyenda musical y gran artista, oh yessss, ella es MOTHER!!”, fueron algunas reacciones.

¿Cuáles son las canciones que integran ‘Las mujeres ya no lloran’, el nuevo disco de Shakira?

Puntería (Cardi B)

La Fuerte (Bizarrap)

Tiempo sin verte

Cohete (Rauw Alejandro)

Entre paréntesis (Grupo Frontera)

Cómo, dónde y cuándo

Nassau

Última

Te felicito (Rauw Alejandro)

Monotonía (Ozuna)

Shakira: Bzrp Music Sessions Vol 53 (Bizarrap)

TQG (Karol G)

Acróstico (Milan y Sasha)

Copa Vacía (Manuel Turizo)

El Jefe (Fuerza Regida)

Bzrp Music Sessions Vol 53 (Tiësto)

Puntería (Vinyl Version)

¿Cuál es la canción ‘noventera’ de Shakira en ‘Las mujeres ya no lloran’?

La mitas de las canciones que integran el nuevo álbum de la cantante colombiana ya se habían estrenado con anterioridad, mientras que la otra mitad salió a la luz en las últimas horas.

Entre estos destaca uno en especial porque remonta al pop/balada que solía hacer Shakira en la década de los años 90, justo cuando ganó popularidad entre el público latinoamericano con canciones como ‘Antología’, ‘Pies descalzos’, ‘Ojos así' y ‘Día de enero’, por mencionar algunos.

Se trata de ‘Cómo, cuándo y dónde’, pues tanto el ritmo como la letra la convirtieron en una canción soñada para los fanáticos de la cantante.

Letra completa de ‘Cómo, cuándo y dónde’ de Shakira

Entre la rutina y el estrés

La vida es una perra ya lo sé

Pero por cada flor marchita

Una siempre vuelve a nacer

Mi cabeza no se explica

Porque a veces uno se complica

Y por cualquier tontería a uno se le arruina el día

Agarra una toalla y un traje de baño

Vamos a la playa y nos olvidamos

Por un mili micro segundo

De lo malo del mundo

El tiempo se va volando

Cuando se pasa bien eh eh

No importa cómo, cuándo y dónde

lo que importa es con quien

El tiempo se va volando

Cuando se pasa bien eh eh

No importa cómo, cuándo y dónde

lo que importa es con quien

Hay tanta mentira en las ciudades

Como hay tanta basura está en los mares

Ya no queda nadie honesto

Solo los borrachos en los bares

Ya vi que el pasado

Es un cero a la izquierda

Solo es el futuro lo que se recuerda

Me quite lo que me pesaba

Y ya me siento con fuerzas

El tiempo se va volando

Cuando se pasa bien eh eh

No importa cómo, cuándo y dónde

Lo que importa es con quien

Solo existe hoy

Mañana aún no llegó

Y el ayer se fue

El tiempo se va volando

Cuando se pasa bien eh eh

No importa cómo, cuándo y dónde

Lo que importa es con quien