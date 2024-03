Samuel García filtra documento de la Fiscalía de NL; acusa de guerra sucia tras acusación de desvío millonario

Usuarios de redes sociales se burlaron del error del gobernador con licencia de NL. Foto: X/@AlvarezMaynez

Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, reveló un documento que aparentemente pertenece a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, donde solicita al IMSS información sobre 15 empresas diferentes, por ello aseguró que se trata de un montaje la acusación de desvío de recursos públicos.

Entre las organizaciones que aparecen en el listado aparecen las empresas que supuestamente están involucradas en la triangulación de más de 200 millones de pesos.

García Sepúlveda acusó que la Fiscalía está haciendo guerra sucia en su contra, en el marco del proceso electoral, por ello fue que armó y filtró una investigación en su contra y su familia.

“Aquí está la prueba de que la Fiscalía del Estado armó y filtró el montaje (...). La Fiscalía es controlada por la vieja política y la usan para protegerse (...) En cambio, en plena campaña, se ponen a investigarme a mí y mi familia”, sentenció el gobernador de Nuevo León.

Documento revelado por Samuel García, que supuestamente prueba la "guerra sucia" que hace la Fiscalía contra él y su familia (@samuel_garcias)

Asimismo, señaló que la dependencia no ha dado seguimiento a las denuncias presentadas en contra de supuestos hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, quejas de las que entregó pruebas hace dos años.

“Por eso (la Fiscalía) no ha investigado ninguna de las denuncias que presentamos en contra de ex funcionarios corruptos, hace más de dos años le entregamos carpetas con pruebas de robos, fraudes y desfalcos y no ha pasa nada”, escribió en su cuenta de X.

Hasta el momento de redactar esta nota, ni la Fiscalía ni el titular de la dependencia, José Náñez Balderas, han emitido alguna postura ante los señalamientos del gobernador de Nuevo León.