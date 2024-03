Estos son los 100 compromisos de Claudia Sheinbaum al inicio de su campaña

La candidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, saluda en un acto por el arranque de su campaña este viernes, en el Zócalo de la Ciudad de México (México). EFE/ Isaac Esquivel

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, inició su campaña este 1 de marzo desde el Zócalo de la Ciudad de México y, como una de sus primeras acciones, anunció 100 compromisos en materia de educación, salud, seguridad, programas sociales, cultura, entre otros rubros.

República democrática, justa, honesta, libre participativa y responsable

1. Gobernar con la obligada división entre poder económico y político, sin sometimiento a ningún poder político, económico o extranjero y trabajar por el interés supremo del Pueblo de México y de la Nación.

2. Gobernar con la máxima del Humanismo Mexicano, bajo la premisa de “por el bien de todos, primero los pobres”.

3. Encabezar un gobierno sensible, cercano, de territorio y no de escritorio.

4. Garantizar la libertades de expresión, de prensa, de reunión, de movilización; respetar los derechos humanos y nunca utilizar la fuerza del Estado para reprimir al pueblo de México.

5. Respetar la libertad religiosa, política, social y cultural, así como combatir cualquier forma de discriminación, como el clasismo y el racismo.

6. Proteger los derechos de los mexicanos en Estados Unidos y respetar al gobierno estadounidense, pero también exigir el respeto a la soberanía de México bajo la máxima de “Coordinación sí, subordinación no”.

7. Dirigir la política exterior siguiendo los principios constitucionales de la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la fraternidad con todos los pueblos del mundo.

Sheinbaum impulsará la Reforma Electoral y se someterá a la revocación de mandato FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

8. Impulsar la reforma electoral para fortalecer la democracia participativa, revocación de mandato y consultas.

9. Enviar al Congreso de la Unión un proyecto de reforma constitucional para que no haya reelección a ningún cargo de elección popular a partir de 2030.

10. Encabezar un gobierno honesto, sin influyentismo, corrupción o impunidad, para lo cual se establecerá un modelo ejemplar de fiscalización del servicio público.

11. Mantener la austeridad republicana, la disciplina financiera y fiscal.

12. Mantener la autonomía del Banco de México y el equilibrio razonable entre deuda y Producto Interno Bruto, además de no condonar impuestos a grandes contribuyentes y combatir la evasión fiscal.

13. Simplificar y digitalizar trámites.

14. No permitir los gasolinazos ni aumentar tarifas eléctricas y precios del gas doméstico por encima de la inflación.

República fraterna

15. Continuar la construcción de igualdad para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como promover el reconocimiento de las culturas y las lenguas.

16. Garantizar la pensión universal a las personas adultas mayores, el apoyo a las personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro y aumentar el número de beneficiarias del Programa de Bienestar de Niños y Niñas de Madres Trabajadoras. En dichos programas el incremento anual nunca estará por debajo de la inflación.

Sheinbaum impulsará un programa social dirigido a mujeres adultas mayores Foto: Cuartoscuro

17. Crear un programa social que en 2025 beneficiará a 1 millón de mujeres de 60 a 64 años que han dedicado su vida al cuidado de sus familias, quienes recibirán un apoyo bimestral equivalente a la mitad de la pensión de los 65 y más.

18. Fortalecer el Banco del Bienestar como banca social que promueve y facilita el ahorro, pero también como institución financiera.

19. Prohibir constitucionalmente el maltrato animal.

República educadora, humanista y científica

20. Beca universal para estudiantes de preescolar, primaria y secundarias públicas. Dicha iniciativa se concretará en los primeros 3 años de gobierno.

21. Aumentar las becas para estudiantes de educación media superior pública.

22. Doblar el número de becas de estudiantes universitarios progresivamente hasta llegar a un millón.

23. Incrementar gradualmente también la beca para estudiantes de posgrado.

24. Dar más apoyo a las escuelas públicas de diferentes niveles, a través del programa la Escuela es Nuestra.

25. Continuar y fortalecer los programas educativos de la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos.

26. Extender gradualmente el horario de las escuelas primarias para enseñar educación física y artística.

Sheinbaum fortalecerá las becas en todos los niveles Fotos: Instagram/@TolucalaBellaCd

27. Crear en las escuelas primarias espacios de atención a la salud mental, prevención de as adicciones, cuidado de salud bucal y para exámenes de la vista con lentes gratuitos a todos aquellos que lo necesiten.

28. Revisar de manera conjunta temas pendientes de la USICAMM, evitando cualquier forma de corrupción y conflicto de interés.

29. Fortalecer la Educación Media Superior con acciones orientadas a que haya la misma cantidad de preparatorias como de secundarias, unificar los programas de estudio con enfoque humanista y científico y promover salarios justos para los docentes.

30. Lograr que todos los sistemas de educación superior pública del país gratuitos, fortalecer las universidades Benito Juárez, hacer nacionales las la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud y atender a 300 mil estudiantes más.

31. Convertir a México una potencia científica y de la innovación, mediante el apoyo a ciencias básicas, naturales, sociales y a las humanidades.

32. Impulsar el deporte comunitario, fortalecer semilleros deportivos y el apoyo a deportistas de alto rendimiento.

República lectora y cultural

33. Ampliar los semilleros creativos para la construcción de la paz y construir algunas universidades dedicadas a las artes.

34. Generar las condiciones para que los artistas de México puedan desarrollar su actividad y reciban una remuneración justa por su trabajo con seguridad social.

35. Promover el acceso a la cultura en todos los ámbitos.

Sheinbaum buscará fortalecer la lectura en México FOTO: BERNANDINO HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM

36. Impulsar el reconocimiento de la grandeza cultural de México y la recuperación de la memoria histórica, apoyando el rescate y el cuidado del patrimonio nacional.

37. Promover círculos de lectura en todos los ámbitos: educativo, laboral, redes de librerías, bibliotecas populares, ferias del libro y mediante la producción de libros a bajo costo y bibliotecas digitales de libre acceso.

República sana

38. Afiliar a todos los mexicanos al Servicio Público de Salud para el Bienestar desde su nacimiento, para garantizar acceso a vacunas, cuidados preventivos, atención médica, estudios de laboratorio, cirugías y medicamentos gratuitos.

39. Mejorar la atención y el abasto de medicamentos, con ciencia y tecnología para digitalizar todo el proceso logístico.

40. Impulsar un programa para las madres embarazadas y los primeros 1000 días de vida, para prevenir enfermedades crónico degenerativas y a atender de manera temprana otros problemas.

41. Desarrollar un programa territorial de prevención primaria a la salud, llamado Salud Casa por Casa.

La morenista buscará que los mexicanos tengan IMSS-Bienestar desde el nacimiento Crédito: Cuartoscuro

42. Construir consultorios familiares en los 154 municipios que aún no cuentan con uno y reducir la saturación en hospitales, rescatando la infraestructura y contratando el personal necesario.

43. Ampliar los programas y campañas destinadas a prevenir las adicciones, en particular de las drogas químicas.

44. Implementar un Programa Nacional de Salud Mental para el bienestar, dirigido a jóvenes, a personas de la tercera edad y a personas víctimas de violencia.

República con vivienda

45. Impulsar reforma legal presentada por Andrés Manuel López Obrador para que el Infonavit pueda construir viviendas accesibles que sean cercanas al lugar de trabajo y construcción de vivienda social para no derechohabientes. La meta sexenal será de 500 mil viviendas.

46. Hacer un programa masivo de escrituración de vivienda con las entidades federativas.

Sheinbaum va por el impulso a la vivienda social Foto: Cuartoscuro

47. Fortalecer el programa de mejoramiento urbano en colonias marginadas de las principales ciudades del país.

República de y para las mujeres

48. Enviar una propuesta al Congreso de la Unión para elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva de las mujeres en todas sus formas y el derecho que una vida libre de violencia, así como reformas legales para garantizar gabinetes paritarios, la erradicación de la brecha salarial y otras medidas igualitarias.

49. Implementar el Programa SOS Mujeres a nivel nacional y la obligatoriedad de abogadas mujeres en Ministerios Públicos, enviar al Congreso iniciativas para garantizar refugios y que los agresores se salgan de casa y las mujeres permanezcan en el hogar con sus hijos, promover también la creación de fiscalías especializadas de feminicidios y la obligatoriedad de que cada muerte de una mujer sea investigada como feminicidio.

50. Garantizar el acceso a la salud de las mujeres en todo su ciclo de vida especialmente, lo que se refiere a salud sexual y reproductiva.

La aspirante presidencial buscar hacer constitucional el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Foto: Cuartoscuro)

51. Apoyar a 150 mil mujeres para que sean reconocidas como garantes de derechos agrarios.

52. Crear centros públicos de educación inicial para la primera infancia, dando prioridad a las hijas y los hijos de las jornaleras agrícolas y a las trabajadoras de la maquila en el norte del país.

53. A través del DIF promover un Sistema Nacional de Cuidados que apoye a las mujeres a compartir la carga y el tiempo que dedicamos a cuidar a los hijos

República con salario justo

54. Incrementar el salario mínimo hasta alcanzar 2.5 canastas básicas diaria, lo cual significa un aumento nominal los siguientes años de cerca del 11% anual.

55. Apoyar la iniciativa de López Obrador en materia de pensiones justas.

56. Impulsar que el salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, policías, efectivos de la Guardia Nacional, soldados, marinos, médicos, enfermeros, enfermeras, no sea menor a lo que perciben, en promedio, los trabajadores inscritos al Seguro Social.

57. Promover la obligatoriedad de la seguridad social para los trabajadores repartidores de aplicaciones telefónicas.

República rural justa y soberana

58. Hacer de la soberanía alimentaria el eje rector de la política para el campo y garantizar la autosuficiencia del maíz blanco libre de transgénicos.

59. Mantener los programas Sembrando Vida; Producción para el Bienestar, precios de garantía y fertilizantes gratuitos para pequeños productores.

60. Establecer un programa especial para los jornaleros agrícolas, que garantice seguridad social, laboral, nutrición, salud y educación para sus hijas e hijos.

61. Producir más alimentos para el consumo nacional, poniendo principal atención en lo que comemos las y los mexicanos: maíz, frijol, leche, arroz y trigo.

62. Aplicar un estrategia que dé preferencia a los pequeños productores, con cinco lineamientos: tecnificación de riego, precios justos y acceso a mercados, financiamiento a pequeños y medianos productores del campo, la pesca y la acuacultura, y la promoción de la agroecología.

República soberana con energía sustentable

63. Fortalecer Pemex y la CFE como empresas públicas estratégicas en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional.

64. Promover la puesta en marcha de la petroquímica nacional y la producción de fertilizantes.

65. Garantizar que la CFE fortalezca la capacidad de transmisión y distribución de energía y mantenga su participación en la generación eléctrica.

Sheinbaum va por fortalecimiento de la CFE Foto: Jovani Pérez

66. Impulsar la transición energética y que promover las energías renovables con la construcción de plantas fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas, geotérmicas, hidrógeno verde, paneles y calentadores solares en techos de las viviendas y comercios

República próspera y conectada

67. Mantener la zona libre en los 3 mil 180 kilómetros en la frontera con Estados Unidos con todos sus incentivos.

68. Fortalecer la coordinación con Estados Unidos.

69. Consolidar el Tren Maya, el Interoceánico, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas, la modernización de las refinerías y otros proyectos.

70. Utilizar para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas privatizadas por gobiernos neoliberales.

71. Invertir en la modernización de al menos tres mil kilómetros de caminos rurales y ampliar el programa de caminos artesanales.

72. Terminar, ampliar y hacer nuevas carreteras.

73. Convertir a México en una potencia portuaria.

74, Fortalecer a Mexicana de Aviación, mediante la adquisición de aviones y creación de nuevas rutas.

75. Ampliar diversos aeropuertos.

76. Apoyar a las principales ciudades de México con sistemas eléctricos de transporte.

77. Dar continuidad también al programa de Internet para Todos.

El ‘Jaguar rodante’ es uno de los proyectos emblema del gobierno de AMLO y Sheinbaum va por su consolidación Foto: X/@TrenMayaMX

78. Poner en órbita un satélite mexicano que va a contribuir a las comunicaciones.

79. Aprovechar la posición estratégica que brinda el tratado comercial con América del Norte para dar impulso a la inversión privada, extranjera, nacional por el llamado fenómeno de relocalización de empresas y garantizar buenos salarios para los mexicanos.

80. Fortalecer los 12 parques industriales del sureste y desarrollar otros 10 polos del desarrollo para el bienestar en el país.

81. Consolidar el Plan Sonora.

82. Establecer un plan especial para Campeche, para que sea un centro de producción de arroz y de leche.

83. Impulsar el Plan Río Balsas- Pacífico Sur, para Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Estado de México.

84. Dar más apoyo a los campesinos.

República que protege el medio ambiente y sus recursos naturales

85. Proteger y a reforestar bosques, cuerpos de agua e implementar un programa de la limpia de ríos en las cuencas más contaminadas del país.

86. No se van a otorgar más concesiones de minería a cielo abierto y se evaluará aquellas que tienen concesión siempre que haya reconocimiento de la población y no tengan impactos ambientales. Además no se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking.

87. Acelerar la electromovilidad.

88. Atender integralmente junto con los estados, la contaminación atmosférica particularmente en Monterrey y en Guadalajara.

89. Construir al menos 10 plantas de reciclaje de basura en las principales ciudades del país.

República con derecho al agua

90. Impulsar cambios en la Ley de Aguas, con una visión integral.

República segura y con justicia

91. Profundizar la estrategia de seguridad y los logros alcanzados. La estrategia será la de atender las causas, consolidar la Guardia Nacional y su coordinación con policías estatales, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, la coordinación y anticorrupción.

92. Atender las causas mediante dos programas: Jóvenes unen al Barrio y Reconectando con la paz.

93. Fortalecer la Guardia Nacional, ampliando sus capacidades para la vigilancia de carreteras y su facultad para operar como primeros respondientes.

94. Promover cambios en la ley con objeto de establecer articulación, coordinación entre la Guardia Nacional y las fiscalías para poder disminuir drásticamente la impunidad.

95. Apoyar la iniciativa de ley para que la extorsión sea delito grave.

96. Continuar y darle seguimiento a los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas.

97. Apoyar la medida de que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por el pueblo de México.

98. Apoyar la creación del Tribunal de Disciplina Judicial para que realmente se sancione a los jueces corruptos.

99. Fortalecer las defensorías públicas para el acceso a la justicia del que menos tiene.