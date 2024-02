Qué es el chileatole, platillo prehispánico que Hernán Cortés calificó como un manjar en sus Cartas de Relación

Su sabor agrado a Cortés pero no a otros españoles (Foto: @tragonna)

Las gastronomía mexicana es tan variada que incluso para las personas que hemos nacido en este país es difícil conocer todos y cada uno de los platillos que aquí se preparan.

Te puede interesar: Cómo era físicamente la hermosa hija de Moctezuma y amante de Hernán Cortés, según las crónicas de la Conquista

Y es que si bien existen unos que son conocidos en todo el territorio, incluso a nivel mundial, existen muchos otros también que solo con conocidos en los estados donde se preparan e incluso en pequeñas regiones.

Es difícil que existan un mexicano que no conozca y no haya probado un pozole, unas enchiladas, un pambazo o un mole; sin embargo, no ocurre lo mismo en el caso de otros platillos, como es el Chileatole.

Te puede interesar: Cómo era físicamente Hernán Cortés, según las crónicas de la época de la Conquista

Es curioso que esta sea una preparación poco conocida a pesar de que incluso es citado en un documento histórico, lo cual haría pensar que seria ampliamente identificado por los mexicanos; sin embargo, aunque sin duda existen quienes lo conocen, lo han probado y saber prepararlo, lo cierto es que no se trata de un platillo tan común como otros.

En el pasado era considerado como una bebida sagrada al igual que el chocolate (Poder del Consumidor)

Y aunque muchos mexicanos no sepan de sus existencia, su preparación es incluso más antigua que la del mismo chocolate y su sabor causó impresión en el mismo Hernán Cortés, quien hace una mención a esta bebida en una de sus Cartas de Relación, donde califica el Chileatole como una “bebida energética” además de asegurar que se trataba de un manjar.

Te puede interesar: México recibe retrato de Hernán Cortés donado por una de sus descendientes

Como su nombre lo indica, dos de los ingredientes que lo conforman son el chile y el atole, pues para su elaboración se pone a secar granos de cacao para posteriormente tostarlos y molerlos hasta formar una pasta. Dicha pasta se añade a un atole, para después condimentar con chile, vainilla y miel de abeja creando así una bebida espesa y nutritiva.

Esta bebida se condimentaba con ingredientes autóctonos de la región, entre los que destacan el chile y la vainilla, aportando sabores intensos y complejos. En ocasiones, se endulzaba con miel de abeja para suavizar el amargor natural del cacao; sin embargo su preparación original carecía de este ingrediente.

A Hernán Cortés sí le agradó su sabor picante al grado de calificarlo como "bebida energética" Foto: Mediateca INAH

Este tipo de preparación se consumía principalmente como una bebida, la cual tenía importantes connotaciones culturales y rituales, siendo apreciada tanto por sus propiedades energéticas y nutritivas como por su significado espiritual y social para las culturas tanto Aztecas como Mayas.

A pesar de que esta era una bebida muy valorada por las comunidades prehispánicas a diferencia de Cortés, otros españoles no fueron tan positivos con respecto al sabor del Chileatole debido a su sabor picante, razón por la cual, tras la conquista, su preparación comenzó a volverse menos popular, y fue remplazada por el champurrado.

En ese sentido se podría decir que el champurrado es la versión dulcificada del chileatole, cuya versión original solo se prepara y consume principalmente en tres estados del país, los cuales son Puebla, Tlaxcala y Veracruz; sin embargo, las versiones actuales suelen ofrecerse como sopas en lugar de como una bebida. Debido a esto las versiones que se comen en los estados suelen llevar otros ingredientes como queso, elote e incluso pollo.

El chileatole puede ser considerado como el antecesor del champurrado (Goya Foods)

El Poder del Consumidor lo califica como un platillo no solo delicioso sino también muy saludable debido a que proporciona proteínas, hidratos de carbono complejos, fibra, vitaminas A y C, calcio, fósforo, zinc y magnesio y esta hecho de ingredientes nutritivos como el maíz.

Además también señala que chile favorece la asimilación de las proteínas del maíz, por lo que los ingredientes del chileatole se equilibran y refuerzan entre sí, por lo que es un platillo delicioso y nutritivo.