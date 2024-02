Jimmy de Pongámoslo a Prueba advierte por engaños en TikTok usando sus videos

Jimmy advirtió a sus seguidores por engaños usando recortes de sus videos CRÉDITO: (Instagram/@pongamoslo_a_prueba)

Pongámoslo a Prueba es una cuenta de TikTok en la que productos, trucos y todo tipo de consejos hogareños son evaluados para saber si realmente funcionan o sólo engañan a la gente; sin embargo, ahora hay personas que cayeron en videos falsos a su nombre y el creador de contenido tuvo que explicar la situación.

La cara de este perfil —que cuenta con más de 44 millones de seguidores— es Jimmy Álvarez, quien se ganó el cariño de muchas personas porque se ha atrevido a poner a prueba distintos tipos de alimentos, arriesgando tanto sus objetos personales como su propia salud —muchas de estas evaluaciones son peticiones de sus seguidores—, su objetivo es evitar que las personas caigan en estafas.

Además de que los seguidores de Pongámoslo a Prueba encuentran entretenidos sus videos, lo cierto es que lo han tomado como un referente confiable para saber si comprar o no algún producto viral, pero al parecer hay gente que está aprovechándose de sus videos para engañar a la gente.

Jimmy evita que la gente caiga en estafas, pero en esta ocasión usaron sus videos con fines distintos Crédito: IG/charliiefeliixrivers

De acuerdo con lo que mencionó Jimmy recientemente, existen perfiles ajenos a él en los que han recortado sus TikToks para favorecer un truco o producto que en realidad no funciona. Y es que en cada uno de sus videos, Pongámoslo a prueba le da una calificación a cada una de sus evaluaciones, por lo que se dio cuenta de que justamente los que tenían la peor impresión eran los que estaban siendo promocionados de forma positiva.

Esto significa que el objetivo principal de la cuenta se vio ligeramente opacado, ya que videos de terceros usaron el nombre de Pongámoslo a prueba para favorecer productos que no funcionan, poniendo en juego la credibilidad de este creador de contenido.

Fue a través de un TikTok en que Jimmy aclaró la situación y le pidió a sus seguidores que no hagan caso a videos que estén publicados en cuentas alternativas y que no estén verificadas, ya que no le pertenencen y no podría responsabilizarse por el contenido recortado.

El creador de contenido en TikTok pidió a la gente únicamente fijarse en sus redes sociales oficiales Crédito: (TikTok/@pongamoslo_a_prueba)

“Descargan mis videos y dentro de estos a productos que yo les di un 0 y que no funcionan, editan, quitan la parte en que digo que no funcionan y lo unen con otro video de algún producto en que yo digo que sí funciona verdaderamente. Cortan el fragmento en que yo digo que le doy un 10 y lo meten en el video del producto que era una estafa, lo suben a redes, le meten publicidad y la gente lo ve”, explicó recientemente.

Entre comentarios, muchas personas intentaron responsabilizar a Jimmy por lo que otras personas hacen con sus videos, ya que señalaron que él mismo suele hacer supuestos engaños. Cuando alguno de los trucos o productos es muy viral pero demasiado bueno para ser verdad, este creador de contenido suele grabar algunos segundos favorables y luego dice “Pero espero que no te lo estés creyendo” y muestra la realidad: que el producto o el hack life en sí es una estafa.

Es evidente que este tipo de contenido se hace en tono de broma porque en realidad era imposible —o muy poco probable— que funcionara. Otra razón por la que los videos falsos de Pongámoslo a prueba se volvieron virales es que en TikTok mucha gente disfruta de contenido con la pantalla dividida, abajo una grabación de alguien colocando uñas o jugando con slime y en otro lugar el contenido real o incluso un capítulo de La Rosa de Guadalupe, lo que puede propiciar que el contenido de Jimmy termine recortado y editado.