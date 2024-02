Cómo pedir Gas Bienestar si vives en la CDMX; ésta será la única forma

Esta será la única forma de pedir Gas Bienestar si resides en la capital mexicana Crédito: Cuartoscuro

El Gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó durante su administración Gas Bienestar, una alternativa para que los habitantes del país contaran con el combustible a un bajo precio. Si bien se trató de una alternativa que beneficiaría a los mexicanos, la mayoría no sabe en qué lugares es que se distribuye el mismo y sobre todo cómo solicitar el servicio.

En ese sentido, se recordó este martes 6 de febrero que a partir del primero día del 2024 los interesados debían solicitar la venta completa de un cilindro vía telefónica, es decir, aunque se escuche por calles de la urbe el sonido que caracteriza a la empresa dependiente del Estado, no bastará con solo pedir apoyo a los operadores.

Cómo se pedirá ahora Gas Bienestar

A través de las redes sociales, las autoridades federales informaron que aquellos que requieran de gas en cilindro, tendrán que seguir los siguientes pasos para solicitar que el combustible llegue hasta las puertas de tu hogar:

Marca al teléfono 800 427 2222

Espera que una grabación te de las opciones disponibles; selecciona la 3

Indica al servidor de la nación cuál es tu domicilio y qué cilindro vacío tienes

En caso de no contar con el servicio pero querer contratarlo, también se deberán seguir los pasos antes mencionados e indicar con exactitud cuál es el domicilio del consumidor. Se agendará una fecha y horario de entrega para poder gozar con el servicio a bajo costo y de buena calidad.

Esta es la única forma para pedir el combustible si resides en la capital mexicana Crédito: X @GasBienestar_MX

Con el objetivo de no afectar a los consumidores, Gas Bienestar informa que en caso de que el pedido se haga después de las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el combustible no se surtirá en el transcurso del día sino que habrá que esperar hasta el día siguiente, por lo que se recomienda anticipar el mismo para no mermar las actividades.

Gas Bienestar fue una iniciativa impulsada por el Gobierno de México con el objetivo de hacerle frente al aumento de precios del Gas LP, el cual es necesario para diversas labores del hogar. Al momento, el servicio está disponible en la Ciudad de México, de manera más específica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco donde los residentes de las mismas podrán pedir cilindros de estas cantidades y en los siguientes precios:

20 kilos: 335 pesos

30 kilos: 505 pesos

Envase vacío de 20 kilos: mil 595 pesos

Envase vacío de 30 kilos: mil 995 pesos

Envase vacío más carga de gas de 20 kilos: mil 930 pesos

Envase vacío más carga de 30 kilos: dos mil 500 pesos

Gas Bienestar surgió como una alternativa ante los altos precios del combustible (Foto: twitter/Claudiashein)

Las demarcaciones antes mencionadas cuentan con puntos de venta de Gas Bienestar. Para conocer cuál es el más e indicar cuál es la colonia en la que se reside. Los operadores indicarán el tiempo en que se entregará el mismo para poder continuar con las actividades cotidianas.

En caso de tener alguna duda sobre el servicio, también se puede mandar un correo a contacto@gasbienestar.pemex.com donde se esclarecerá todo lo relacionado con este servicio que está disponible desde el pasado 31 de agosto del 2021.