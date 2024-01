Yeri Mua habría cancelado todas sus presentaciones con Dani Flow tras polémica

Yeri Mua habría cancelado sus presentaciones en la gira de Dani Flow Crédito: Cuartoscuro / IG: @yerimua

Hace unos días Dani Flow generó polémica por hacer una serie de declaraciones acerca de sus canciones, donde cuestionó denuncias de abuso sexual, al movimiento feminista e hizo mofa del abuso infantil. En medio de la controversia, Yeri Mua habría cancelado las presentaciones que tenía programadas con el Rey del Morbo.

Y es que según notaron algunos de los fans de Dani Flow que habían comprado boletos para sus conciertos que tiene programados para marzo notaron que Ticketmaster, la boletera a través de la cual se está haciendo la venta de entradas, cambió el nombre oficial del evento.

Antes, cuando fueron anunciados los shows, se llamaba “Dani Flow invitada especial Yeri Mua”, pero ahora el nombre es únicamente “Dani Flow”.

Yeri Mua era la invitada especial de Dani Flow (X/@ocesa_total)

La Bratz jarocha sería la telonera de la gira, la cual pasará por Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León y la Ciudad de México; sin embargo, además de que el nombre de los eventos fueron cambiados, tampoco está en circulación la publicidad que incluía a Yeri.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado que la presentación de la veracruzana fue cancelada.

La respuesta de Yeri Mua ante las polémicas declaraciones de Dani Flow

Yeri y Dani habían realizado una colaboración juntos para hacer una canción, por ello que haya sido la invitada especial en la gira del reggaetonero, pero cuando la controversia explotó en redes sociales, ella compartió un mensaje en X, antes Twitter, donde se posicionó al respecto ya que internautas también querían “cancelarla” por haber trabajado con él.

La influencer en su momento externó que desea no ser vinculada nunca más con el caso, las declaraciones de Dani Flow (Foto: X)

“Aquí lo dejaré en claro: sin no veo una disculpa sincera ante las declaraciones en contra literal hacia la mujer, no saldrá jamás la canción ni habrá ninguna participación, es obvio. La pregunta aquí es, ¿por qué me funan a mí?”

La canción no ha sido lanzada, por lo que ya se esperaba que su trabajo juntos ya no siguiera.

Por su parte, cuando el intérprete de Martillazo fue cuestionado en su momento al respecto, él sólo le deseó éxito a Yeri y no habló sobre la colaboración que tenían preparada ni de los conciertos.

El intérprete hizo varias declaraciones por las que internautas arremetieron con él (Dani Flow)

“Yo le deseo éxito a todo mundo, yo no traigo mala vibra en mí. Creo que hasta Yeri hoy saca canción, muchísimo éxito para ella, está haciendo un gran aporte al reggaeton mexicano. Entonces para nada, yo no estoy peleado con nadie, yo no me voy a pelear nunca”, dijo Dani Flow en una transmisión en vivo.

La disculpa de Dani Flow por normalizar el abuso infantil

Ya que el reggaetonero fue fuertemente criticado en redes sociales por hablar del abuso a niños como si fuera un tema normal, tuvo que hacer un video disculpándose de sus declaraciones.

En las imágenes que compartió, aseguró que fue una rima que había hecho años atrás y fue de forma improvisada, por ello también dijo que esas palabras no lo representaban y que no quería que se tomara al abuso sexual en broma.

El cantante lanza un comunicado en sus redes. Crédito: IG @daniflowmx

“El abuso sexual no es broma, me disculpo por haber improvisado rimas tan imprudentes. Ese punch line no me representa como persona. Los niños y niñas del mundo son sagrados, no se tocan y esa es mi posición oficial y final sobre el tema”, declaró Dani Flow.

Pese a sus disculpas, en redes sociales los internautas continuaron arremetiendo contra él, inclusive se dijo que la venta de boletos de sus shows ya no avanzó.

Para el concierto en Monterrey aún hay más de la mitad de disponibilidad de lugares, para el de la CDMX hay boletos de pie y para el de Jalisco también hay boletos para casi todas las zonas.