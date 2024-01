Cancelan a Dani Flow en redes sociales por críticas a Nath Campos y al feminismo: “esas morras necesitan atención”

Dani Flow genera polémica al defender a Rix y criticar a Nath Campos

El reconocido cantante Dani Flow vuelve a estar en el ojo del huracán tras protagonizar una entrevista donde defendió al controversial influencer Rix y lanzó duras críticas contra la mujer que lo acusó de abuso, la influencer Nath Campos. La entrevista se volvió viral en las redes sociales, generando un intenso debate entre los usuarios.

Te puede interesar: Dani Flow incita a niños de 10 años a escuchar sus canciones: “Escúchalas, pero no digas nada”

La controversia se encendió después de que Dani Flow, cantante, se posicionara a favor del influencer y cuestionara a la mujer que lo denunció por abuso, lo que desató una reacción viral en redes sociales.

El año pasado, Rix fue sentenciado a prisión luego de que la influencer Nath Campos lo acusara de abuso, aunque el reggaetonero evitó mencionar su nombre directamente durante sus recientes declaraciones.

Te puede interesar: ¿Dani Flow y Aleks Syntek se reconcilian? Éste es el amoroso mensaje que recibió el ‘Rey del Morbo’ del compositor

Recordemos que Rix, cuyo nombre real es Ricardo Arturo González Méndez, fue condenado a tres años de prisión en 2021 por un delito de abuso sexual contra Nath Campos. La abogada de Campos informó en una rueda de prensa que Rix admitió su responsabilidad penal y fue sentenciado por violación equiparada en grado de tentativa. Además, se reveló que el youtuber tuvo que indemnizar económicamente a la víctima, quien decidió donar dicha cantidad a organizaciones benéficas.

El cantante Dani Flow se pronuncia a favor de Rix y ataca mediáticamente a Nath Campos

¿Qué fue lo que dijo Dani Flow sobre Nath Campos?

En una entrevista con el podcaster Charly Galleta, Dani Flow catalogó la situación legal y el trato mediático del influencer como “una pend*jada”, a pesar de no estar de acuerdo con el contenido que Rix compartía en sus plataformas. La entrevista se ha viralizado recientemente, revelando las fuertes opiniones del cantante.

Te puede interesar: ¿Dani Flow y Aleks Syntek cantando juntos? Viralizan colaboración de ‘Lo que tú necesitas’

En la entrevista, el reggaetonero manifestó su disgusto por lo que llamo “la comunidad de Youtube”, refiriéndose al colectivo de creadores de contenido en línea, así como su inconformidad hacia la víctima de 28 años, Nath Campos, sin mencionarla expresamente.

“Sigo pensando y ese contenido es una mamd para mí, no me gusta, pero si fue una pend** por lo que lo metieron (a Rix) a la cárcel”, expresó durante la entrevista.

Dani Flow, en entrevista con Charly Galleta, descalificó el fallo legal contra Rix y las acciones de la influencer Nath Campos en el caso de abuso (@_puredepapaaaa)

Cuando el entrevistador le cuestionó si su crítica se dirigía al fallo legal que condenó al creador de contenido a prisión o a la reacción de la comunidad de Youtube después de su declaración de culpabilidad, el interprete de “Otro Show” respondió de manera contundente:

“Todo todos, pinc** vatos mier**, a la ver** todos, neta wey si a mí me pasara eso me daría mucho coraje, la morra esa no vale ver** la morra esa (Nath Campos), o sea hay fotos de la morra esa después de que pasó eso, o sea, me cag** esas morras”.

Dani Flow manifestó su enojo personal en caso de encontrarse en una situación similar y desacreditó a Nath Campos al recordar que la influencer, previo a denunciar a Rix, seguía conviviendo con él.

En una reciente entrevista, el cantante Dani Flow cuestionó la condena de Rix y las acusaciones de Nath Campos en un caso de abuso Crédito: X @ysaaa_b

“O sea ¿tu crees que es pend*jada el fallo legal o la forma en que los youtubers, la comunidad de compañerismo de trabajo lo trató, o en si todo el asunto?” le preguntaron a lo que este respondió: “Todo, todo. Pinches vatos mierd* a la v*rga todos, si a mí me pasara algo así, la neta me daría mucho coraje”.

“La morra esa vale v*rga, ¿eso qué, wey?, o sea, hay fotos de ella con ese wey, después de lo que pasó eso según, en el Azteca, me c*gan esas morras... esas y las que salen a rayar sus pend*jadas a la calle, las dos, esas ni ´rucas se deberían de llamar”, expresó. “Vuelvo y te repito, el feminismo como tal..., hay gente que sale a marchar bien, todo bien, no tengo problema con las ideas de las personas, pero sí tengo pedos con que salgan y hagan un desmadre, siento que se ven mal pues, no sé, wey, me da cosa hasta hablar de esa gente”, estos últimos comentarios son los que desataron la furia del internet.

Finalmente, le preguntaron sobre su opinión sobre el feminismo, a lo que este respondió que las mujeres solamente usaban esta ideología para fomentar el caos:

Reacciones encontradas tras comentarios de Dani Flow sobre sentencia de Rix (@abrilalalalaaa)

“No creo que sea el feminismo, siento que son las morras que se agarraron del feminismo para vivir su p*ta locura, esas morras necesitan atención, muchas de ellas”.

Igualmente, se refirió a este movimiento como una “mancha social” y se refirió a quienes siguen el feminismo de la siguiente forma: